جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن خدمات الجمارك الصينية أن القرار يبدأ العمل به من الشهر الجارى، فيما تعد الدول الإفريقية الأخرى التى يسرى عليها القرار جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتى وإريتريا وغينيا وموزمبيق ورواندا والسودان، فى خطوة تستهدف مساعدة بكين فى تأمين وارداتها من المنتجات الزراعية والمعادن والهيدروكربونات، حيث تتعطل سلاسل التوريد العالمية.
ونقلت هيئة الإذاعة فى توجو القول إن المصدرين فى قطاع الزراعة فى البلاد يجنون ثمار هذا القرار بزيادة الصادرات إلى الصين، مثل القطن والكاكاو ومنتجات نباتية وزراعية أخرى.
وأشارت إلى أن حجم التجارة بين توجو والصين بلغت العام الماضى 3 مليارات دولار، بزيادة 33 بالمائة مقارنة بعام 2020 عندما كانت تزيد قليلاً عن 2 مليار فرنك إفريقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تعلق الرسوم الجمركية مع 9 دول إفريقية لتأمين الغذاء والطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.