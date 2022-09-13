الصين تعلق الرسوم الجمركية مع 9 دول إفريقية لتأمين الغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن خدمات الجمارك الصينية أن القرار يبدأ العمل به من الشهر الجارى، فيما تعد الدول الإفريقية الأخرى التى يسرى عليها القرار جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتى وإريتريا وغينيا وموزمبيق ورواندا والسودان، فى خطوة تستهدف مساعدة بكين فى تأمين وارداتها من المنتجات الزراعية والمعادن والهيدروكربونات، حيث تتعطل سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت هيئة الإذاعة فى توجو القول إن المصدرين فى قطاع الزراعة فى البلاد يجنون ثمار هذا القرار بزيادة الصادرات إلى الصين، مثل القطن والكاكاو ومنتجات نباتية وزراعية أخرى.

وأشارت إلى أن حجم التجارة بين توجو والصين بلغت العام الماضى 3 مليارات دولار، بزيادة 33 بالمائة مقارنة بعام 2020 عندما كانت تزيد قليلاً عن 2 مليار فرنك إفريقى.