التعاون الخليجى يؤكد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية الدور الكبير لهيئة الاتحاد الجمركى الخليجى فى تحقيق التكامل الخليجى فى المجالات الاقتصادية، باستكمال متطلبات إنشاء اتحاد جمركى.





وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف لرئيس وأعضاء هيئة الاتحاد الجمركى بمناسبة انعقاد اجتماعهم الأول بمقر الأمانة العامة بالرياض، حيث نوه بالدعم الكبير الذى يوليه قادة دول المجلس لأعمال هيئة الاتحاد الجمركى وتفعيل دورها ومنحها الصلاحيات الكاملة لأداء مهامها وفق قرارات قمة الرياض فى الدورة 42 لمقام المجلس الأعلى المنعقدة فى 14 ديسمبر 2021.

كما عُقِد الاجتماع التاسع والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركى بدول مجلس التعاون برئاسة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المهندس سهيل بن محمد أبانمى بمشاركة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركى، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة الأستاذ خليفة بن سعيد العبرى.

وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركى وفق برنامج زمنى محدد قبل نهاية عام 2024، ومحاضر اللجان الفنية وتقارير فرق العمل المعنية بمتابعة العمل الجمركى، كما اطلع على مستجدات الدراسات التى تنفذها الأمانة العامة لتطوير المنافذ الجمركية بدول المجلس، وربط مركز المعلومات الجمركى التابع للأمانة العامة بأنظمة هيئات وإدارات الجمارك بدول مجلس التعاون.