إجلاء مئات السكان بجنوب غرب فرنسا بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية - فى نشرتها الإنجليزية - أن الحريق شب أمس الإثنين ودمر أربعة منازل والعديد من المبانى، بالإضافة إلى التهام 1300 هكتار من الأراضى، مضيفة أن الرياح القوية أعاقت جهود مكافحة الحريق أثناء الليل.

وكانت سلطات الطقس الفرنسية قد أعلنت أمس تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 1ر39 درجة سيليزيوس بجنوب غرب البلاد.. وتشهد فرنسا هذا الصيف جفافا وارتفاعا فى درجات الحرارة وحرائق غابات التهمت أكثر من 60 ألف هكتار من الأراضى حتى الآن.