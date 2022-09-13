العالم اليوم - الرئيس الإماراتي يتسلم دعوة حضور القمة العربية في الجزائر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:21 مساءً - تسلم رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، تتضمن الدعوة إلى المشاركة في أعمال الدورة العادية الــ 31 للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، يوم الثلاثاء، في مجلس قصر البحر بأبوظبي، محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري الذي سلم الرسالة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نقل عرقاب تحيات الرئيس الجزائري إلى الشيخ محمد بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها باستمرار التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس الإماراتي، المبعوث الخاص أطيب تحياته إلى الرئيس الجزائري وتمنياته لشعبه بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.