كيفية إصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات؟

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عمر شويل - جدة قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة باستحداث نظام إصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي وهي من الخدمات الأولى من نوعها التي تؤهل الوافدين إلى الدولة من الدخول بسهولة على الكفالة الشخصية وإمكانية الإقامة لمدة عام ومتابعة الأعمال من خلال الوسائل الافتراضية بناءً على الشروط المطلوبة، ودعت الحكومة إلى ضرورة معرفة ما هي شروط استخراج إقامة عمل افتراضي خلال شهر أكتوبر المقبل.

نظام إصدار تصريح إقامة العمل الافتراضي

قدمت الحكومة اللائحة التنفيذية لقوانين إقامة الوافدين في الإمارات وأطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية، ويبدأ العمل بنظام تأشيرة إقامة العمل الافتراضي من شهر أكتوبر القادم وذلك للموظفين الأجانب فقط، ويمكن الاستمرار في ممارسة العمل عن بعد للأعمال بالخارج، على أن يتم منح الوافد التأشيرة لمدة عام قابلة للتجديد دون الحاجة إلى وجود ضامن أو كفيل إذا كان يمارس العمل عن بعد.

شروط استخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي

وقد أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على ضرورة توافر مجموعة من شروط قبول طلب الحصول على تأشيرة العمل الافتراضي للموظفين الأجانب وهذه الشروط تتمثل في التالي:

ضرورة تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أن الوافد لديه عمل خارج الإمارات، وأنه يستطيع العمل عن بعد.

حصول المستفيد على راتب شهري بحد أدنى 3500 دولار أمريكي أو القيمة المعادلة لها بالعملات الأجنبية الأخرى.

أهداف خدمات تصريح الإقامة الجديد

وأشارت الهيئة أن تصريح الإقامة الجديد من الخطوات الإيجابية التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستقبل الأعمال وستسهل على المواطنين إمكانية العمل عن بعد، وستتمكن الكوادر البشرية من أصحاب المهارات وأصحاب الأعمال من دخول الإمارات بسهولة وإثراء حياتهم المهنية والشخصية من خلال بيئة العمل التي تُقدر أصحاب المواهب.

كيف طلب الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي؟

وفي إطار الخدمات الإلكترونية الجديدة قدمت الهيئة آلية طلب استخراج تأشيرة إقامة العمل الافتراضي وذلك من خلال التالي:

عند الدخول إلى خدمات الإقامة تستطيع الدخول إلى برنامج العمل الافتراضي والتعرف على الشروط والأحكام وتقديم طلب الحصول على التأشيرة وعند التأكد من توافر جميع الشروط سيتم استخراجها، ويتعين الحصول على جواز سفر ساري المدة والتأمين الصحي للموافقة على الطلب علمًا بأن الرسوم المطلوبة هي 287 دولار أمريكي.