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عمر شويل - جدة تأشيرة إقامة العمل الافتراضي بالإمارات، أقرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام الأفراد الأجانب الراغبين في العمل والإقامة داخل الإمارات، الحصول على ما يسمي تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث تتيح تلك التأشيرة الجديدة والتي تستهدف استقطاب الفنين وأصحاب الشركات الناشئة والمتوسطة من الإقامة داخل الدولة بدون ضامن لمدة عام وفقاً للضوابط الصادرة بتأشيرة إقامة العمل الافتراضي.

الإمارات تقر تأشيرة إقامة العمل الافتراضي للأجانب لمدة عام بدون ضامن والشروط اللازمة لمنحها:-

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باستقرار سياسي واقتصادي، وارتفاع كبير في مستويات الدخل والمعيشة بها وتعدد وتنوع الثقافات والحضارات بها، مما يجعلها أرضاً خصبه تجتذب إليها الآلاف من الأفراد من مختلف دول العالم من جنسيات متنوعة ومختلفة، ولهذا فقد أتاحت لجميع الأفراد الأجانب بموجب تصريح إقامة العمل الافتراضي، الدخول إلى الدولة بكفالتهم الشخصية، مع البقاء فيها لمدة عام كامل، والقيام بممارسة الوظيفة الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع تلك التأشيرة على أن يشترط فيما يحصل على هذا التصريح الشروط الآتية:-

أن يكون لدي طالب تصريح العمل الافتراضي جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

أن يكون لديه تأمين صحي ساري يغطي طوال مدة إقامته في دبي.

إذا كان موظفاً فعليه أن تقديم ما يثبت وظيفته لدى صاحب العمل الحالي + عقد عمل ساري لمدة عام وشهادة بأخر راتب لا يقل عن 5000 دولار شهرياً، مع كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

فى حالة مقدم طلب التأشيرة مالك لشركة، فعليه تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أو أكثر، ويثبت معدل دخله الشهري على ألا يقل عن 5000 دولار أمريكي + كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة اشهر.

تكلفة هذا البرنامج تبلغ نحو 287 دولار سنوياً.

توافر تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات.

كيفية الحصول على تصريح العمل الافتراضي:-

يمكن ذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، ثم القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة، ورفع كافة المستندات والأوراق اللازمة والتي تثبت صحة البيانات المقدمة من مقدم طلب تصريح إقامة العمل الافتراضي.

مزايا تأشيرة العمل الافتراضي في الإمارات:-

يتيح تصريح إقامة العمل الافتراضي لجميع الأشخاص الحاصلين عليه، التمتع بكافة الخدمات التي تتعلق بالإقامة والعمل في إمارة دبي، والتي تشتمل على فتح الحسابات المصرفية، التعليم، الاتصالات… وغيرها من الخدمات الأخرى.