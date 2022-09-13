نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح للجميع.. تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات 2022 شروط هامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات 2022، بعد أن صرحت رسميا الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك إلغاء نظام الكفيل، أصبح الإقبال علي العمل في الإمارات أكبر بكثير، خاصة بعد تسهيل تلك المهمة للأجانب من جميع الدول، حيث تتوفر لهم فرص للعمل بدون كفالة، ومن ثم يتمكن الفرد من ممارسة المهنة أو الحرفة الافتراضية وهو يتكفل بذاتة دون وسيط، الأمر الذي ييسر التحركات والتنقل للفرد دون أي قيود، كذلك تنتهي المشكلات التي لا حصر لها بين العامل والكفيل، حيث نصت اللائحة ان الهيئة الاتحادية والجمارك والامن تمنح المواطنين تصريح إقامة للعمل الافتراضى بدون ضامن او مستضيف لمدة سنة ويمكن تجديد العقد بعد انتهاء السنة، وقد حددت الحكومة الاماراتية شرطين للحصول على التصريح لاى مواطن اجنبى، الاول تقديم طالب التصريح ما يثبت عملة لدى جهة خارج الدولة، ثانيا تقديمة ما يثبت حصوله على دخل شهرى لا يقل عن 3500 دولار امريكى او ما يعادله من العملات الاخرى.

تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات 2022

بعد أن أصدرت الجهات الرسمية في الامارات إلغاء نظام الكفيل كليا 2022، واصبحت عملية البحث عن شروط الحصول علي تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات أمر هام يشغل بال كل من يرغب في الاستثمار أو العمل في الإمارات، خاصة لموقع الدولة المتميز وتفوقها دون غيرها بالعديد من المعالم والوجهات السياحية التي تجعلها هدف قوي للاستثمار والعمل، خاصة مع إعلان الإمارات بدأ تفعيل نظام التأشيرات الجديدة بداية من شهر أكتوبر المقبل للعام الحالي.

كيف تحصل علي تصريح إقامة العمل في الإمارات 2022

أطلقت حكومة دولة الامارات تصريح اقامة العمل الافتراضى وهو الاول من نوعه فى دولة الامارات، الذى ينص على ان للاجنبى الحق فى دخول الدولة والعمل فيها لمدة سنة، مع ممارسة وظيفتة وفق الضوابط الصادرة مع التأشيرة، ويمكن تجديد العقد بعد انتهاء السنة الاولى، حيث يتم العمل بها بدا من شهر اكتوبر المقبل، لذلك نشير إلي إنه بامكانك إذا كنت صاحب مشروع صغير او متوسط، يمكنك بالفعل الدخول الي الامارات علي كفالتك الشخصية لمدة عام، وذلك عن طريق تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات، علما بأن تكلفة هذا البرنامج السنوي تبلغ 287 دولار امريكي بنحو 1053 درهم شهريا، ويمكن للفرد استقبال عائلتة، واليكم أهم شروط التقديم

جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 اشهر.

تأمين صحي.

تقديم عقد عمل صالح لمدة سنة بالنسبة للموظفين.

شهادة راتب لا يقل عن 5000 دولار.

اذا كان المتقدم صاحب عمل علية تقديم إثبات لملكية الشركة.

وكذلك تقديم كشف حساب لمدة 3 شهور.

مميزات إقامة العمل الافتراضي في الإمارات

يمكن التقديم للحصول على تاشيرة العمل الافتراضى من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وقد اكدت حكومة دولة الامارات ان اصدار تصريح الاقامة الجديد يشكل خطوة مهمة لدعم مستقل الاعمال وتسهيل التعاملات واتاحة فرصة لاصحاب الاعمال واصحاب المهارات فى السفر لدولة الامارات بكل سهولة والاقامة بها، واليكم ابرز واهم المميزات التي تحصل عليها أثناء ممارسة العمل بالامارات