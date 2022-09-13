مجلس الوزراء السعودى: نهتم بتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليا وعالميا

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس الوزراء السعودى أن الرياض مهتمة بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة.





وأشار المجلس -وفقًا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء- إلى ما حققته المملكة من تقدم فى نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2022.

واستعرض المجلس مجمل مشاركات المملكة فى الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول العشرين خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز ما توليه المملكة من الحرص والاهتمام لتعزيز العمل المشترك بمختلف المجالات، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول الشأن المحلى، استعرض المجلس الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذت فى إطار (رؤية المملكة 2030)، ودورها فى تقوية الاقتصاد السعودى واجتيازه الكثير من التحديات التى واجهها العالم خلال السنتين الماضيتين، والناتج المحلى الإجمالى حتى نهاية الربع الثانى من هذا العام.

وأعلن المجلس تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذى يضاف كمنصة لوجستية جديدة للمملكة تساهم فى تطوير القدرات الصناعية وزيادة نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، كما بحث مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافى مع الصين، والتشاد وفرنسا.