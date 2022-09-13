وزير الحكم الاتحادى السودانى الجديد يؤدى القسم الدستورى

جدة - نرمين السيد - أدى وزير الحكم الاتحادى بالسودان المهندس محمد كورتكيلا صالح، القسم الدستورى، اليوم، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن.





وأوضح صالح- فى تصريح، اليوم، عقب أداء القسم- أن موافقته على التكليف بأعباء الوزارة، جاء فى توقيت دقيق يحتاج إلى التنسيق والتعاون التام مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بعمل الوزارة. وأضاف صالح أن منهجه فى العمل سيعتمد فى بصورة أساسية على التشاور والتعاون مع العاملين بالوزارة من خبراء الإدارة، الذين ينتشرون فى بقاع السودان المختلفة، إلى جانب الإدارات الأهلية لمعالجة التقاطعات الماثلة بالبلاد. وأكد حرصه على تنفيذ بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان، فى الجوانب التى تلى عمل الوزارة، معتبرا أن تنفيذ اتفاق السلام بالصورة الصحيحة من شأنه المساهمة فى معالجة كثير من التقاطعات بالبلاد.

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