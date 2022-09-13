رئيس الوزراء اليونانى يبحث مع نظيره من مقدونيا الشمالية أمن الطاقة بأوروبا

ونقلت صحيفة كاثميرينى اليونانية، عن مصادر قولها، إنه تم استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون متعدد المستويات بين البلدين فى مجالات الطاقة والبنية التحتية للطاقة وضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاتصال.
وقال ميتسوتاكيس إن اليونان يمكنها المساعدة فى هذا الاتجاه بسبب البنية التحتية التى تطورها فى مجال الطاقة، وشدد على دور اليونان فى إفادة أمن الطاقة فى المنطقة، وسلط الضوء على دور بلاده الرائد فى جنوب شرق أوروبا.
كما هنأ رئيس الوزراء اليونانى نظيره كوفاسيفسكى على المؤتمر الحكومى الدولى الأول لمقدونيا الشمالية والاتحاد الأوروبى، المرحلة الأولى من محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وأكد مجددا دعم اليونان لانضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبى على أساس المعايير التى تم وضعها، مثل احترام علاقات حسن الجوار.
وردا على ذلك، أشار رئيس وزراء مقدونيا الشمالية إلى المستوى العالى للعلاقات بين البلدين ودعم اليونان لبدء محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبى واتفق على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع اليونان فيما يتعلق بإمدادات المواد الخام وإنتاج الكهرباء والاستمرار والاستثمارات اليونانية الناجحة فى مقدونيا الشمالية وخاصة فى قطاع الطاقة.
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