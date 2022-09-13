نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “باب من أبواب الخير” خطوات تسجيل فاتورة في فرجت وطريقة سداد الفاتورة عبر منصة إحسان وأبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف يمكنك تسجيل فاتورة في فرجت وما هي طريقة سداد الفاتورة عبر منصة إحسان بالمملكة العربية السعودية؟ هذا ما نستعرضه لكم في السطور التالية، إذ أن فرجت هي واحدة من بين الخدمات الإلكترونية التي تقوم وزارة الداخلية السعودية بإتاحتها للأفراد متمثلة في المديرية العامة للسجون، وتأتي تلك الخدمة بهدف سداد المستحقات المالية عن السجناء من خلال فاعلي الخير أو ذوي السجناء أو من خلال المقيمين بالمملكة، فهي خدمة متاحة للسجناء من المحكوم عليهم لقضايا تعثر بالسداد المالي، تابع للتفاصيل.

خطوات تسجيل فاتورة في فرجت

يتم تسجيل فاتورة في فرجت بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولًا إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول بإدخال بيانات كل من اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة.

انتقل بعدها لخدمة صفحة الخدمات.

ثم اضغط على خدماتي بالقائمة.

أنقر على “المديرية العامة للسجون”.

ثم أنقر على “أبشر فرجت”.

ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل لطلب المساعدة.

يتم إدخال بيانات الفاتورة التي ترغب بتسديدها.

ثم اضغط على “تسجيل”.

الاستعلام عن فاتورة فرجت 1444

يتم الاستعلام عن فاتورة فرجت عبر بعض الخطوات الإلكترونية، والتي تتمثل في التالي:

يتم الدخول إلى بوابة ناجز عبر الرابط الرسمي.

ثم يتم إدخال رقم الفاتورة التي ترغب بالاستعلام عنها.

بعدها عليك بالتأشير للموافق على “أنا لست روبوت” ثم أنقر على “التحقق”.

خطوات سداد فاتورة فرجت عبر منصة إحسان

يتم سداد فاتورة فرجت عبر منصة إحسان بالمملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط منصة إحسان الرسمي.

ثم الذهاب إلى فرص التبرع.

ثم أدخل إلى “فرجت”.

لتختار بعدها حالة مباشرة، أو عليك بالبحث عن الحالة التي ترغب بسداد الدين عنها برقم الفاتورة.

ثم اضغط على استعراض الحالة، لتحدد بعدها قيمة التبرع.

حدد في النهاية طريقة الدفع التي ترغب بها عبر طرق الدفع المتاحة بمنصة إحسان.

سداد فاتورة فرجت عبر أبشر

أيضًا فقد أتاحت الجهات المعنية إمكانية سداد فاتورة فرجت عبر منصة أبشر للخدمات السعودية الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية: