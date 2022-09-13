نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدام الحاسبة التقديرية حساب المواطن لمعرفة قيمة الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر برنامج حساب المواطن رمزًا إلكترونيًا تقديريًا لدعم برنامج حساب المواطن للتحقق من القيمة المستحقة للمستفيدين، وأصبح من الممكن الآن عرض المستحقات من خلال البوابة الإلكترونية وإيداعها في حساب بنكي باستخدام آلة حاسبة تقديرية، ومن جانب آخر قام البرنامج ،بتفعيل أيقونة الشكوى بعد 5 أيام من تاريخ دفع الوديعة ومن خلال موقعنا ستتمكن من الحصول على رابط للحاسبة الإلكترونية المستخدمة لدخول بوابة حساب المواطن الإلكتروني لمعرفة اسم الشخص الذي يقبل الآن.

كيفية استخدام حاسبة تقدير دعم حساب المواطن

يمكن الحصول على القيمة التقريبية للمستحقات في حسابات المواطن باستخدام الحسابة التقديرية حساب المواطن، وما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

افتح بوابة حساب المواطن الموقع الرسمي.

انقر فوق ” الحاسبة التقديرية حساب المواطن”.

حدد الحالة من الخيارات.

انقر فوق “حساب”.

سيظهر لك الموقع المبلغ التقديري المستحق لك.

متى يتم نزول الدعم على حساب المواطن ؟، من الأسئلة التي أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، أنه سيتم إيداع الدفعة 58 من حسابات الجنسية يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، كما أن الموعد الشهري للاستحقاق يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يكن يوافق يوم عطلة.

كيف يمكنك تقديم شكوى على برنامج حساب المواطن

يوفر برنامج حساب المواطن مجموعة متنوعة من الطرق لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول البرنامج، ويحدد البرنامج وقت الرد من الساعة 8:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً، يمكنك التواصل بإحدى الطرق التالية، اطلب رقم خدمة العملاء الموحد 19912، التواصل عبر حساب البرنامج على تويتر، وبعد إيداع الدعم بمدة 5 أيام يتم تفعيل أيقونة تقديم اعتراض حساب المواطن على الموقع الرسمي، تعرف على السبب ثم سجل اعتراضك على الاستحقاق، حيث من خلال استخدام الحاسبة التقديرية يمكن حساب المبلغ المستحق لك، وبعد الإيداع تحقق من حسابك لمعرفة قيمة الدعم، وفي الوقت محدد قدم الاعتراض على الاستحقاق.

خطوات تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية هي:

تحديث حساب المواطن

يمكن تحديث البيانات في حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع حساب المواطن.

انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول” في الجزء العلوي من الموقع على اليسار.

أدخل المعلومات المطلوبة لدخول حساب المواطن وهي: المعرف، كلمه السر، اكتب رمز التحقق المرئي، انقر فوق كلمة المرور.

انقر فوق مربع تفاصيل الطلب.

انقر فوق إدارة المرفقات.

قم بتحديث بيانات الحساب عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة بدقة، ثم انقر فوق “التالي”.

انقر فوق موافق للتأكيد والالتزام.

اضغط على “حفظ” لتحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

ادخل إلى موقع حسابات المواطن من الرابط المرفق بالخدمات المشروحة سابقاً ثم البدء في تتبع الأتي:

حدد حساب المستفيد.

انقر فوق رمز الاستعلام برقم المعرف.

اكتب رقم الهوية الوطنية والدفعة المطلوبة للاستعلام عنها في الحقل المخصص.

انقر فوق مربع العرض.

عرض تفاصيل الدفع وتأمين الدفع أو الدفع في التاريخ المحدد.