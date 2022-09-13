نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 14 pro max مراجعة هاتف آبل الجديد | مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Iphone 14 pro max أقوي وأحدث إصدارات شركة آبل من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لهذا العام. حيث مؤخراً أعلنت شركة آبل عن إطلاق السلسلة الجديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة iphone وهي سلسلة الـ14 الجديدة. فقدمت الشركة أربعة هواتف جديدة تتمثل في : Iphone 14 ، Iphone 14 plus ، Iphone 14 pro ، وأيضاً هاتف Iphone 14 pro Max. تعد تلك السلسلة الجديدة استمراراً لسلسلة النجاح الباهر الذي حققته الشركة مع الجيل السابق المتمثل في هواتف سلسلة الـ13. فقد شملت تلك السلسلة هواتف : Iphone 13 ، Iphone 13 pro ، وهاتف Iphone 13 pro Max أيضاً. وكما هو متوقع ينطلق الهاتف بأحدث وأقوي التقنيات الحديثة المستخدمة في الهواتف الرائدة. فيأتي مع معالج آبل الجديد A16 Bionic ذو الـ6 أنوية مع دقة تصنيع 4 نانو متر فقط. أما عن الشاشة فلا تقل براعة فتتوفر من نوع OLED بجودة FHD+ مع دعم معدل تحديث عالي 120 هيرتز. وبالنسبة للتصوير فيأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بكسل ، وبكاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجا بكسل أيضاً. وفيما يلي نستعرض أهم مواصفات وسعر موبايل Iphone 14 pro Max الجديد.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro Max :

‌أولاً: يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 240 جراماً.‌

يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي جراماً.‌ يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من الزجاج في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

كما يأتي ظهر الهاتف أيضاً محمياً بطبقة حماية تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass .‌

.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس إلا أن الهاتف لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة سعة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك الهاتف يأتي مع مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 6 متر لمدة نصف ساعة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة نصف ساعة فقط.‌ ولتسهيل المعاملات المالية يأتي الهاتف بدعم خاصية Apple pay ، ليمكن ربط الكروت البنكية بالهاتف مثل Visa أو الـMaster Card .‌

أو .‌ كما يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بحجم 6.7 إنش ، تأتي أيضاً بجودة الـFHD+ مع دقة 1290×2796 بكسل.‌

بحجم إنش ، تأتي أيضاً بجودة مع دقة بكسل.‌ تتوفر الشاشة مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 460 بكسل لكل إنش.

بكسل لكل إنش. ولتوفير درجة وضوح أكبر للشاشة ، يأتي الهاتف بدعم خاصية HDR10 مع خاصية الـDolby Vision أيضاً.‌

مع خاصية أيضاً.‌ أما عن سطوع الشاشة فتتوفر شاشة الهاتف مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 2000 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الهاتف تأتي كذلك مع معدل التحديث الجديد والعالي 120 هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ كما يأتي أيضاً مع دعم خاصية الـLTPO والتي تتيح التدرج في معدل التحديث من 0 وحتي الـ120 ، وبالتالي الحفاظ علي بطارية الهاتف.‌

والتي تتيح التدرج في معدل التحديث من 0 وحتي الـ120 ، وبالتالي الحفاظ علي بطارية الهاتف.‌ الشاشة أيضاً تأتي مع أبعاد عرض 19.5:9 والتي تتيح أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

والتي تتيح أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك شاشة الهاتف تأتي بدعم خاصية Always-On Display لعرض الاشعارات علي شاشة قفل الهاتف.‌

لعرض الاشعارات علي شاشة قفل الهاتف.‌ أما بالنسبة للحماية فشاشة الهاتف تتوفر مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.

الأداء :

‌الهاتف متوفر مع واجهة مستخدم آبل المميزة والخاصة iOS 16 بأحدث إصدار.‌

بأحدث إصدار.‌ كما يعمل أيضاً بأحدث إصدار لمعالجات الشركة الخاصة وهو Apple A16 Bionic ، مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

، مع تكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ يأتي معالج الهاتف سداسي النواة ، يعمل بنواتين من نوع Avalanche تتوفر بتردد يصل إلي حوالي 3.46 جيجا هيرتز.‌

تتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخري الباقية فتتوفر من Blizzard ، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي 1.82 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يتوفر من الهاتف أربعة إصدارات من مساحة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 1 تيرا بايت مع 6 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو تيرا بايت مع جيجا رام أيضاً.‌ ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية تأتي أيضاً من النوع السريع NVMe.

كاميرا هاتف Iphone 14 pro Max :

‌الهاتف متوفر مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تأتي بدعم خاصية PDAF والتصوير بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تأتي بدعم خاصية والتصوير بجودة يوجد أيضاً بجانب الكاميرا الأمامية مستشعر من نوع SL 3D ، خاص بالتعرف علي بصمة الوجه ولتحسين العزل وتصوير البورترية.‌

، خاص بالتعرف علي بصمة الوجه ولتحسين العزل وتصوير البورترية.‌ كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : تأتي الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية Sensor-Shift OIS مع الـDual Pixel PDAF .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع .‌ أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8 ، وهي عدسة Telephoto يمكن من خلالها التكبير حتي 3x Optical Zoom .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8 ، وهي عدسة يمكن من خلالها التكبير حتي .‌ كذلك تأتي أيضاً كاميرا ثالثة للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بزاوية تصوير 120° مع دعم خاصية الـPDAF.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بزاوية تصوير مع دعم خاصية أخيراً يوجد بجانب الكاميرات مستشعر TOF 3D LiDAR ، يستخدم في العزل وتحسين تصوير البورترية.‌

، يستخدم في العزل وتحسين تصوير البورترية.‌ كاميرات الهاتف تأتي بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل ، وبمعدل التقاط 24/25/30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وبمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 25/30/60/120/240 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، لكن مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ الهاتف كذلك متوفر مع دعم بعض الأوضاع في التصوير مثل Cinematic mode للتصوير السينمائي بجودة 4K.‌

للتصوير السينمائي بجودة يدعم أيضاً تصوير الفيديوهات بدعم خاصية Dolby vision و 10Bit HDR ، وذلك مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Iphone 14 pro Max مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، وبالتالي توفير أفضل تجربة صوتية للهاتف.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، وبالتالي توفير أفضل تجربة صوتية للهاتف.‌ لكن الهاتف لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو.‌

كما أن الهاتف متوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الضغط ، والجيروسكوب أيضاً.‌

كذلك الهاتف متوفر مع بطارية بحجم 4323 مللي أمبير ومن نوع ليثيوم أيون ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع ليتم شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير ومن نوع ليثيوم أيون ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع ليتم شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ أيضاً يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ، وذلك عن طريق شاحن الشركة الخاص MagSafe.‌

وات ، وذلك عن طريق شاحن الشركة الخاص كما يمكن الشحن بأية شواحن لاسلكية أخري ، إلا أن قدرة الشحن تقل للنصف لتصبح بقدرة 7.5 وات فقط.‌

وات فقط.‌ يأتي مدخل الشحن من نوع Lightning USB 2.0 المميز لهواتف آبل.‌

المميز لهواتف آبل.‌ أخيراً: متوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأبيض ، البنفسجي ، وأيضاً الذهبي.

سعر هاتف Iphone 14 pro Max :

‌1099 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 21,240 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يعادل جنية مصري.‌ 1199 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 23,170 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يعادل جنية مصري.‌ 1399 دولار لنسخة الهاتف 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 27,000 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يعادل جنية مصري.‌ 1599 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 1 تيرا بايت مع 6 جيجا رام ، أو ما يعادل 30,900 جنية مصري تقريباً.

تلك هي الأسعار الرسمية التي أعلنت عنها الشركة للهاتف داخل المؤتمر. ويذكر أيضاً أن الهاتف متوفر بالفعل للحجز المسبق عبر موقع الشركة الرسمي. وفي إنتظار إطلاق الهاتف للأسواق العالمية والعربية بداية من يوم 16 من شهر سبتمبر الحالي. والجدير بالذكر أن أسعار الهاتف متوقع أن تزيد داخل الأسواق المصرية بسبب الجمارك.