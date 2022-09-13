نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات كورنيش الدمام العائلية وأقرب المطاعم والفنادق ذو الخدمات المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعاليات كورنيش الدمام العائلية ، يعتبر كورنيش الدمام من أفضل الأماكن السياحية بالمملكة العربية السعودية بالكامل إذ أنه يتمتع بالمناظر الخلابة الطبيعية التي يمكن التمتع بها، إلى جانب أن الاجواء به مميزة تجذب الزوار من مختلف الأنحاء، وتتعد الأنشطة الترفيهية التي يمكن الاستفادة منها في كورنيش الدمام لكبر المساحة وتعدد الأماكن التي يمكن الجلوس بها أيضا والمساحات الخضراء الواسعة مع الاستمتاع بمنظر المياه الجميل.

فعاليات كورنيش الدمام العائلية

تتنوع الأنشطة الموجود إذ يمكن الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الساحرة حيث يوجد مقاعد عديدة للاستراحة بطول الكورنيش، كما أن هناك مساحات خضراء مختلفة يمكن الجلوس بها وأخذ قسط من الراحة تحت السماء الصافية.

نجد أيضا الكورنيش يحتوي على أماكن يمكن شراء المأكولات والمشروبات منها بخلاف ملاعب الأطفال التي تحتوي على ألعاب مختلفة تناسب الأطفال حتى سن 6 سنوات، كما أن هناك إمكانية لممارسة الرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات والجري لمسافات طويلة إذ أن طول الكورنيش يصل إلى 1.2 كم.

نجد حول الكورنيش مطاعم مختلفة تقدم أشهى الأكلات كما يمكن ممارسة الصيد إذ يعد الصيد هواية العديد من الأشخاص، كما أن كورنيش الدمام يشاهد العديد من الاحتفالات الفعاليات المبهجة التي يكون بعضها رسمي، ويمتاز كورنيش الدمام بوجود المرافق المختلفة مثل الحمامات إلى جانب أنه يقرب من الكثير من الأماكن السياحية مثل ملاهي سنفوري بارك وجزيرة المرجان.

فنادق بالقرب من كورنيش الدمام

يوجد بعض الفنادق التي تقع على كورنيش الدمام ومنها ما يلي:

فندق جولدن توليب الذي يمتاز بالأجواء الرائعة والنظافة مع وجود مسبح ومركز لياقة بدنية كما أن الفندق يقدم وجبات للغرف مع وجود واي فاي وموقف سيارات، إلى جانب مساحة الغرف المميزة ويمتاز بتوفير أفضل الأسعار للعملاء.

فندق نافيتي ورويك الدمام ويعتبر من أفضل فنادق الدمام التي تقع على الكورنيش ويقدم أشهى الوجبات إلى جانب الإطلالة المميزة التي تمتاز بها الغرف، ويهتم الفندق بتوفير وسائل الترفيه المختلفة مثل الشاشات بالغرف والمكيفات.

مطاعم كورنيش الدمام

يوجد بالقرب من الكورنيش عدة مطاعم تمتاز بالجودة العالية ومنها ما يلي: