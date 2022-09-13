استرجاع الصور بعد حذفها من سلة المهملات للايفون في خطوة واحدة بطريقة بسيطة

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عمر شويل - جدة استرجاع الصور بعد حذفها من سلة المهملات للايفون، معلومة مهمة يجب أن يعرفها الجميع ؛ لأنها مهمة عند الحاجة ، وإذا حذفت صورًا مهمة عن طريق الخطأ ، فسوف يسبب لك الكثير من القلق ، من صورك المحذوفة من جهاز iPhone الخاص بك انتقل إلى مهملات جهازك .
لذلك لديك فرصة لاستعادتها في أي وقت. الصور التي تم حذفها من هاتفك مخزنة في الألبومات التي تم حذفها مؤخرًا في سلة المهملات .
استرجاع الصور بعد حذفها من سلة المهملات للايفون
هناك بعض الخطوات لمساعدتك في التخلص من مهملات iPhone الخاص بك بعد حذف الصور من الصندوق عبر المعرض المدمج على iPhone نفسه
افتح تطبيق الصور واضغط على أيقونة الألبوم.
قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الألبومات الأخرى وانقر فوق الصور المحذوفة مؤخرًا.
في ذلك ، ستجد جميع الصور المحذوفة في الثلاثين يومًا الماضية.
حدد الصور التي تريد استردادها وانقر فوق الزر استرداد. احفظ صورك في مكتبة الصور الخاصة بك.
استعادة الصور بعد حذف الصور من iPhone Trash
هذه إحدى الصور التي يمكن استعادتها من سلة مهملات iPhone.
استعادة الصور من سلة المحذوفات على iPhone
يمكنك النقر فوق الزر “استعادة الصور”
استرجاع الصور المحذوفة من الايفون بدون نسخة احتياطية
قد يفكر بعض الأشخاص في استعادة الصور المحذوفة من iPhone بدون نسخة احتياطية ، بسبب بعض الإهمال أو سوء الاستخدام ، يجدون أنه تم حذف صورهم ويفكرون في استعادة الصور المحذوفة من iPhone بعد ذلك. الصور المحذوفة تحذفها نهائيًا ، عند حذف الصور نهائيًا من جهاز iPhone الخاص بك .
قد يكون من الصعب استعادة الصور المحذوفة ، خاصة أنه لا يوجد برنامج لاستعادة الصور المحذوفة من iPhone نفسه ، ولكن يمكنك تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية لاستعادة الصور والبيانات المحذوفة.
- قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر استخدم كابل Lightning المرفق مع شراء iPhone الخاص بك.
- افتح تطبيق Disk Drill على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- في قائمة محركات الأقراص المتاحة ، حدد iPhone الخاص بك.
- انقر فوق الزر “استرداد” للعثور على الملفات والصور المحذوفة على iPhone والتي تريد استرداد البيانات منها.
- قم بمعاينة الملفات أو الصور أو مقاطع الفيديو التي يمكن استردادها.
- حدد الصور التي تريد استردادها وانقر فوق الزر “استرداد” لاستعادة الصور المحذوفة إلى iPhone.
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