نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444.. الشروط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 تساءلت عنها أغلب النساء السعوديين، وذلك منذ بداية الإعلان من قبل وزارة الداخلية في السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة للنساء ضمن الأحوال المدنية، ويتم التسجيل عبر منصة أبشر للتوظيف، فيمكنكم متابعينا متابعة المقال للتعرف على الشروط المطلوبة للتقديم وخطوات التسجيل، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على أبرز التفاصيل.

وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

هناك عدة شروط يجب توافرها عند التقدم لوظائف الأحوال المدنية للنساء، وتلك الشروط تتلخص في الآتي:

ضرورة أن تكون المرأة المتقدمة لتلك الوظائف سعودية الجنسية.

أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بها سارية.

ألا يقل التقدير العام للمتقدمة عن جيد، كذلك لا بد أن تكون الشهادة معترف بها من وزارة التربية والتعليم السعودية.

مراعاة ألا يقل سن المتقدمة عن 25 عام، وألا يزيد عن 35 عام.

يجب اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للوظيفة.

ألا يكون قد سبق لها العمل في أي من الجهات الحكومية.

في حالة كانت المتقدمة متزوجة يجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

عند التقديم في أي من الوظائف على منصة ابشر يجب رفع بعض المستندات والأوراق الهامة بصيغة pdf، وهذا كالآتي:

السيرة الذاتية للمتقدمة.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدمة.

كذلك صورة من المؤهل الدراسي.

عدد 2 صورة شخصية للمتقدمة ذات خلفية بيضاء.

طريقة التسجيل في وظائف الأحوال المدنية للنساء

تتلخص خطوات التقديم لوظائف الأحوال المدنية للنساء في الآتي عليك اتباعها بشكل صحيح حتى يتم التسجيل بنجاح:

الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة أبشر للتوظيف.

النقر فوق زر التوظيف.

ثم الضغط فوق وظيفة الأحوال المدنية للنساء.

النقر فوق زر الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أخيرًا الضغط فوق زر موافق، وعندها سوف تظهر على الشاشة صفحة تضم كافة المعلومات.

قم بطباعة الصفحة التي تحتوي على الرقم والاحتفاظ به، حيث سوف يتم الاستعلام عن نتيجة القبول فيما بعد من خلال هذا الرقم.

بهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم شروط التسجيل في الوظائف المدنية للنساء، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم، وخطوات التسجيل.