نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تويوتا سيارات اقساط اقل من 1000 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال عروض شركة تويوتا تتواصل خلال شهر فبراير 2021 حيث يمكن الحصول على سيارات اقساط اقل من 1000 ريال بحسب العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في اسعار تقسيط السيارات الجديدة أو المستعملة حيث يمكن أن نجد أفضل عروض تقسيط السيارات في العديد من معارض سيارات بالتقسيط لكن تبقى عروض تويوتا جميل هي المميزة والأقرب إلى الجميع لأنها تقدم تشكيلة واسعة من السيارات التي تلب كافة الأذواق وتناسب ظروف شرائح مختلفة من المستهلكين.

المفاضلة بين معارض سيارات بالتقسيط

يمكن المفاضلة بين معارض سيارات بالتقسيط من خلال المقارنة بين العديد من الأمور ليس أهمها السعر النهائي بطبيعة الحال بل يجب المقارنة بين العديد من العوامل الأخرى أولها نسبة الفائدة السنوي أو معدل الربح ومصاريف الإصدار أو المصاريف الإدارية وقيمة الدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة قبل التملك وعدد الأقساط الشهرية أما قيمة الضريبة المضافة وقيمة رسوم إصدار اللوحة فلا تمثل عوامل مؤثرة لأنها في الغالب تكون ثابتة.

عروض شركة تويوتا جميل 2021

تشتمل عروض شركة تويوتا جميل على العديد من السيارات والماركات المختلفة وهذا يمثل ميزة نسبية للعديد من المستهلكين الذين يبحثون عن سيارات اقساط اقل من 1000 ريال ومرونة في السداد سواء من سيارات تويوتا أو لكزس أو سيارات كيا أو غيرها من السيارات الكورية التي يتم الإقبال عليها من قبل شريحة كبيرة من المستهلكين.

سيارات اقساط اقل من 1000 ريال

هناك العديد من السيارات يمكن الحصول عليها بالتقسيط وكل قسط يختلف حسب السيارة وحسب المعايير الأخرى مع التأكيد على أن هذه الأسعار غير شاملة الضريبة المضافة وبدون دفعة مقدمة كما يلي:

تقسيط تويوتا يارس 2021 بقيمة 972 ريال.

تأتي تويوتا يارس 2021 مع محرك بسعة 1.5 لتر. يقوم بنقل الحركة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة اوتوماتيك CVT. تبلغ قوة المحرك 105 حصان . مع نظام التحكم بثبات المركبة VSC. بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 140 نيوتن في المتر. كما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 20 كلم لكل لتر.

يمكن تقسيط كيا بيجاس 2021 بقسط شهري 793 ريال.

كما يمكن تقسيط كيا ريو 2021 بقسط 977 ريال.

لكن يمكن الحصول على سيارات أخرى من فئات أعلى من خلال دفعات مقدمة أو من خلال زيادة القسط الشهري كما يلي:

عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 بدون مقدم بقسط 1909 ريال.

تقسيط تويوتا راش موديل 2021 بقسط شهري 1166 ريال.

بينما يمكن تقسيط كيا سبورتاج موديل 2021 بقيمة 1514 ريال.

وهناك إمكانية تقسيط تويوتا كورولا 2021 بقيمة 1178 ريال.

اسعار سيارات تويوتا

وقد شهدت اسعار سيارات تويوتا ارتفاعًا مطلع العام الحالي بالرغم من حالة التراجع في النشاط الاقتصادي المرتبطة بالظروف التي فرضتها جائحة كورونا وأدت ليس فقط إلى انكماش مبيعات السيارات بل تراجع العديد من الاقتصادات العالمية ولجوء الحكومات إلى التدخل لدعم القطاعات التي تعرضت لخسائر فادحة لكن تبقى أسعار تويوتا في السعودية ضمن فئة معقولة مقارنة بأسعار السيارات الجديدة خاصة الفئات الكبيرة.

سيارات اقساط 600 ريال

هل يمكن شراء سيارة بقسط شهري 20 ريال يوميًا في السعودية ؟ الإجابة نعم هناك مجموعة كبيرة من السيارات التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري 600 ريال وربما أقل لكن هذا الأمر ينطبق في حالتين فقط :

الحالة الأولى : أن يتم سداد دفعة مقدمة في حدود 20 % من سعر السيارة.

الحالة الثانية : هذا العرض متاح فقط في السيارات الصغيرة والسيارات الصينية وبعد السيارات الكورية والأوروبية.

عروض تويوتا جميل 2021

ومن المقرر أن تنتهي عروض شركة تويوتا في نهاية شهر فبراير 2021 ومن المتوقع أن تعود عروض تويوتا مجددًا سواء في الربع الأول من العام الجاري أو في الربع الرابع حيث تعد هذه الشهور الستة من سبتمبر حتى مارس هي الموسم الأفضل للحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021

تأتي تويوتا فورتشنر 2021 بأكثر من موديل سواء دفع رباعي أو دفع خلفي بمحرك سعة 2.7 لتر، 4 اسطوانات بقوة حصانية قصوى تصل إلى 164 حصان عند 5200 دورة في الدقيقة فيما يصل العزم الأقصى إلى 245 نيوتن في المتر، عند 4000 د.د مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع خزان وقود يتسع حتى 80 لتر.

تقسيط تويوتا فورتشنر 2021

يبدأ سعر الفئة الأولى من تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية عند 103 ألف ريال ويمكن التقسيط على 60 شهر أو على 84 شهر ضمن العروض الحصرية التي أعلنت عنها شركة تويوتا جميل وفي هذه الحالة يمكن دفع ألف ريال شهريًا على مدى 60 شهرًا مع سداد 40 % في نهاية التمويل والباقي دفعة مقدمة أما في حالة التقسيط على 84 شهرًا ستتراجع قيمة الدفعة الأخيرة لأن مدة التقسيط طالت.

تويوتا سبورت تقسيط

تأتي تويوتا سبورت بمحرك سعة : 2.0 لتر، 4 اسطوانات متتالية مع تيربو بفتحات ثنائية بقوة 255 حصان هذا المحرك يقدر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 400 ن.م مع ناقل حركة أوتوماتيك بـ 8 سرعات وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة وتأتي بسعر يصل إلى 200 ألف ريال للفئة الأولى دون ضريبة القيمة المضافة.

تقسيط تويوتا راف 4

تأتي تويوتا راف 4 بمواصفات محرك سعة 2.0 لتر، 4- اسطوانات بقوة حصانية قصوى تصل إلى 170 حصان / 6600 د.د. هذا المحرك قادر على توليد عزم أقصى يصل حتى 203 ن.م / 4400-4900 د.د. كما تأتي مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT ودفع رباعي مستمر بسعر حوالي 102 ألف ريال في الفئة الأولى بدون ضريبة القيمة المضافة. ويمكن الحصول على هذه السيارة ضمن عروض تقسيط 600 ريال.

سعر تويوتا كامري 2021 تقسيط

تأتي تويوتا كامري 2021 مع محرك هايبرد بسعة 2.5 لتر دفع رباعي 4*4 حيث يبدأ سعر تويوتا كامري 2021 في السعودية عند 98 ألف ريال نقدًا غير شامل الضريبة المضافة. وبعد الضريبة يصل سعر كامري 2021 حوالي 113 ألف ريال. وعند التقسيط على 84 شهر بقسط شهري 600 ريال مثلا يصبح مجموع الأقساط 50 ألف ريال. ويوزع باقي المبلغ على الدفعتين الأولى والأخيرة.