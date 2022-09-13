نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في أولمبياد إبداع 2023 لطلاب المتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في أولمبياد إبداع، فقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن شروط الاشتراك في الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي الذي يحمل شعار (إبداع 2023)، ويستهدف البرنامج تسجيل الطلاب والطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث يستطيع أي طالب أن يقوم بالمشاركة بمشروع واحد فقط على أن يكون هذا المشروع فرديًا، علي أن أن تكون المشاركة من بين المجالات التي تحددها (إبداع) ولا يتم السماح للمشترك أن يقوم بتغيير المجال بعد أن يتم تحكيم المشروع، وقد أوضحت الوزارة بأن المشاركة يجب أن تكون عملاً أصيلاً من جانب المتقدم وغير مسبوق ويتم السماح به إذا كان تم التطوير لعمل سابق، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في أولمبياد إبداع.

شروط التسجيل في أولمبياد إبداع

يتم التسجيل في أولمبياد إبداع وفق بعض المتطلبات أو الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين من الطلاب والطالبات، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المشارك في الأولمبياد شخص سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من طلبة المرحلتين سواء المتوسطة أو الثانوية خلال الفئة العمرية التالية (11-20 سنة).

يشترط اختيار مشرف على المشروع بناءً علي الضوابط المحددة من جانب المسابقة.

يتطلب من كل مشارك أن يقوم بالاطلاع على المتطلبات الإرشادية والشروط والتعرف علي الأنظمة التي تخص إبداع من خلال منصة (موهبة).

مراحل أولمبياد إبداع

أولمبياد إبداع تمر بعدد 6 مراحل تنظيمية يتم تحديدها من جانب الإدارة المنظمة، ومنها ما يلي:

تسجيل المعلومات الخاصة بالطالب بالإضافة إلى تسجيل المحاضرات التدريبية للطلبة وكذلك المشرفين.

تسجيل المعلومات الخاصة بالمشروع بشكل إلكتروني ورفعها على منصة موهبة.

التحكيم الإلكتروني للمشاريع من جانب عدد مميز من الأكاديميين وفريق من المختصين، ويتم ذلك بناءً علي عدد من المعايير العلمية المحددة، ثم الإعلان عن أسماء الأفراد المرشحين للمعارض المركزية.

تنظيم المعارض المركزية بالإضافة إلى تنظيم الورش التدريبية التي تصاحبها.

إقامة معرض موهبة فيما يخص للعلوم والهندسة.

تنظيم الورش التأهيلية من أجل المشاركة الدولية بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة.

كيف أسجل في أولمبياد إبداع؟

يتم التسجيل في مراحل أولمبياد إبداع عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (www.mawhiba.org) علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني وملء نموذج التقديم المتوفر لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل.