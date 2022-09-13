تدريبات بحرية بين اليابان والهند وسط تزايد نفوذ الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية أجرت تدريبات مع البحرية الهندية فى المياه قبالة الساحل الشرقى للهند، وسط تزايد النفوذ الصينى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.





وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إلى مشاركة حاملة الطائرات "إيزومو" التابعة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية إلى جانب المدمرة "تاكانامى"، فى التدريبات المستمرة خلال الأسبوع الجارى فى المنطقة الممتدة من بحر أندامان إلى خليج البنجال ذى الأهمية الاستراتيجية فى المحيط الهندى، ومن جانبها شاركت القوات الهندية بالمدمرة "رانفيجاى" والفرقاطة "ساهيادرى". وتأتى التدريبات بعد أن أجرت اليابان والهند محادثات أمنية فى طوكيو، يوم الخميس الماضى، حيث اتفق وزيرا الخارجية والدفاع فى البلدين على تعزيز التعاون الدفاعى الثنائى، بما فى ذلك التدريبات المشتركة. من جانبه.. قال رئيس أركان القوات البحرية التابعة للدفاع الذاتى اليابانى ريو ساكاى- فى مؤتمر صحفى، اليوم، إن إجراء التدريبات "سيساهم بشكل كبير فى إرساء الأمن فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ"، متعهدا "بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون بين اليابان والهند".

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