ماكرون: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليونان حصن قوى

ونقلت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، اليوم الثلاثاء، عن ماكرون تأكيده - خلال تصريحات بقصر الإليزيه، بحضور رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس - أن هذه الشراكة الاستراتيجية لن تسمح بأى اضطرابات فى شرق البحر المتوسط، مشددا على أن التعاون الكامل فى السياسة الخارجية والدفاعية والتسلح أصبح الآن أكثر أهمية فى مواجهة التحديات.
وأكد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء اليونانى التزامهما بالدعم المتبادل.. وأضاف ماكرون "نتفق على العديد من القضايا، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو بالحاجة إلى مضاعفة مصادر الطاقة"، فيما جدد ميتسوتاكيس موقف أثينا الداعى إلى تدخل أكثر ديناميكية فى أسعار الجملة لصالح الفصل المباشر لأسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع ركز بشكل أساسى على ملف الطاقة والبحث عن أرضية مشتركة فى الاتحاد الأوروبى، وذلك قبل انعقاد المجلس غير الرسمى فى براغ المقرر فى 6 و7 أكتوبر المقبل، كما تضمن جدول أعمال الاجتماع بحث ملف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وتدفقات الهجرة.
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