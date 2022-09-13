العالم اليوم - قتيلان وجرحى إثر انهيار مبنى مأهول بالعاصمة الأردنية

انتم الان تتابعون خبر قتيلان وجرحى إثر انهيار مبنى مأهول بالعاصمة الأردنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:19 مساءً - قتل شخصان وأصيب 7 آخرين بجروح في انهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في عمان، على ما أعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن فرقها العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، أخلت الآن وفاة ثانية من تحت الأنقاض.

وبين أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل الآن مع الحادثة

وأكد أنه تم التعامل لغاية الآن 7 إصابات ووفاتين، تم اخلاؤها جميعا من تحت الأنقاض، والعمل جاري للبحث عن آخرين.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالإرشادات الواردة، وعدم التوجه للمنطقة أو التجمهر حولها لتمكين الفرق من متابعة عملها.

وؤكد المديرية على أنها الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الإصابات في الموقع، وأنها تعلن عنها أولا بأول دون تأخير، وأن الإصابات المبينة بأعلاه هي الإصابات التي تعاملت معها، خلال عمليات الإنقاذ.

وتفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث إن "رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى انهيار هذه العمارة".