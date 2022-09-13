الافراج عن الأسير الأردني "مناف اجبارة" في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،الأحد، عن اسير أردني "مناف محمد اجبارة"، وفق مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية فادي فرح.
وقال فرح ، إنّ جبارة قضى فترة محكوميته في سجون الاحتلال الإسرائيلي 8 سنوات، لافتا إلى أنه لا يمكنه العودة إلى الأردن؛ بسبب حكم اخر ينتظره , وفق الممكلة .
وأوضح، أن 17 أسيرا أردنيا يقبعون الأن في سجون الاحتلال الإسرائيلى.
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