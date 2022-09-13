نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح إقامة العمل الافتراضي…. إطلاق الإمارات لتأشيرة إقامة تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي قامت الحكومة في دولة الإمارات بتحديثه وهو الأول من نوع بالمنطقة، وفي ذلك التصريح يتيح للشخص الأجنبي أن يدخل للإمارات بكفالته الشخصية.

وأن يبقي بالدولة لمدة عام كامل ويقوم بممارسة وظيفته الافتراضية وذلك تبعا للشروط والضوابط التي صدرت مع تلك التأشيرة، والبرنامج تكلفته حوالي 287 دولار أمريكي أي ما يعادل 1053 درهم إماراتي، وذلك بجانب للتأمين الصحي ساري المفعول بالدولة ورسوم الطلب لكل شخص.

تصريح إقامة العمل الافتراضي وشروط الحصول على التأشيرة

البرنامج يقوم بإتاحة الكثير من الخدمات الخاصة بالعمل والإقامة داخل دبي للأشخاص، وتلك الخدمات تشمل الكثير مثل القيام بفتح حسابات مصرفية، الاتصالات والتعليم. وتلك الخدمات التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية داخل المدينة كما تستضيف أكثر من مئتان جنسية.

وقامت الحكومة بالإعلان عن الشروط المطلوبة للتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي، وتلك الشروط هي:

يكون المتقدم للحصول على التأشيرة حامل لجواز سفر مفعوله ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول يكفي لمدة الإقامة داخل دبي.

إذا كان المتقدم موظف فلابد تقديم المستندات التي تثبت ذلك لصاحب العمل الحالي، وعقد عمل صالح لمدة عام، بجانب شهادة آخر مرتب بأن لا يقل عن خمسة ألف دولار شهري، والقيام بتقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

في حين امتلاك المتقدم للشركة أو كونه صاحب عمل فلابد أن يثبت ذلك، وأن يثبت دخله الشهري بأنه لا يقل عن خمسة آلاف دولار.

يساهم تصريح الإقامة الجديد بدعم مستقبل الأعمال وتعزيز المنافسة خاصة للفئات التي تعمل عن بعد، حيق يتيح فرصة كبيرة لأصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال لدولة الإمارات، وتجربتهم لمستوي أعلي من الحياة الشخصية والمهنية وذلك في بيئة تقدر أصحاب المواهب وأفكار الأعمال المبتكرة.

في الخاتمة قد تعرفنا أن من خلال تصريح إقامة العمل الافتراضي يمكن الانتقال من دولتك بالخارج والإقامة والعيش في دبي بالإمارات، وبجانب الاستمرار في أداء عملك ع بعد مع الشركات التي تعمل لديها ويكون مقر الشركة خارج دولة الإمارات.