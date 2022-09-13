نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف رواتب التقاعد وجداول صرف رواتب المتقاعدين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن معاد نزول الرواتب للمتقاعدين، لذلك قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بطرح مواعيد صرف الرواتب سواء كانت رواتب العاملين أو رواتب المتقاعدين، ولقد تم التساؤل من قبل العديد من المواطنين في المملكة عن المواعيد المحددة لنزول الرواتب للعاملين والمتقاعدين ولذلك قامت الوزارة بتحديد مواعيد نزول الراتب خلال شهر سبتمبر، ولقد قامت الوزارة بتوضيح أنه من الممكن أن يتم تأخير أو تقديم مواعيد صرف الراتب وذلك يكون ليوم واحد فقط في حالة كان يوم النزول يوم عطلة رسمية في المملكة، ويمكنك التعرف على مواعيد نزول الراتب من خلال تطبيق حساب المواطن والذي يمكنك استخدامه بسهولة تامة والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها بسهولة تامة.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين

أيضا قام الكثير من المواطنين المتقاعدين بالتساؤل عن المواعيد المحددة لنزول الرواتب في المملكة العربية السعودية وقد زادت تلك التساؤلات منذ بداية شهر سبتمبر، لذلك قامت الوزارة المالية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اليوم المحدد لنزول الراتب في حسابات المتقاعدين الشخصية، وقد حددت الوزارة بأنه سيتم نزول الراتب في يوم 25 من سبتمبر لعام 2022 م، ولكن في حالة نزول الراتب في أحد أيام العطلة كما ذكرنا مسبقا فإنه سوف يتم تأخير أوتقديم الراتب، حيث أنه في حالة نزول الراتب يوم السبت فإن موعد نزول الراتب سيكون يوم الأحد أما إذا كان نزول الراتب هو يوم الجمعة فإن نزول الراتب سيكون يوم الخميس.

جداول نزول رواتب المتقاعدين

قامت الوزارة المالية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن المواعيد المحددة لصرف رواتب التقاعد وذلك فقط للشهور المتبقية من عام 2022 م وهي كلأتي: