beIN Sports 1 HD Premium القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ حيث يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني في مباراة قوية تقام مساء يوم الثلاثاء، والتي تقام من خلال ستاد أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك ضمن منافسات مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، حيث يتنافس الفريقان في المجموعة الثالثة بقوة وتزداد المنافسة في هذه المباراة للوصول إلى قمة المجموعة الثالثة، وفي هذا الإطار توضح للمتابعين القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا 2022 مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر، على أن يتم انطلاق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة القوية من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية المشفرة، وذلك بعدما أشارت القناة إلى أنها هي الناقل الحصري لكافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل عام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنجد أن فريق برشلونة الإسباني يتواجد في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وذلك بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الثالث بدون رصيد، وذلك بفارق الأهداف عن فيكتوريا بلزن متذيل الترتيب، حيث يدخل الفريقين وأنظارهم صوب اقتناص ثلاث نقاط هامة لتحسين الترتيب في المجموعة الثالثة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بايرن ميونخ أمام برشلونة الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 الساعة 20:00 مصر

الساعة 21:00 السعودية قناة beIN Sports 1 HD Premium أليانز أرينا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وعلى الرغم من حصول قنوات بي إن سبورت على البث الحصري لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إلا أن هناك بعض القنوات المفتوحة المجانية على بعض الأقمار الصناعية التي تنقل أحداث المباراة، ومن أهمها ما يلي.

قناة DAZN 1 Bar HD Germany

Astra 19°E – 11171 H 22000

Astra 19°E – 11171 H 22000 بالإضافة إلى قناة Eleven Sport 1 HD Poland

Hotbird 13°E – 11488 H 27500

Hotbird 13°E – 11488 H 27500 قناة Sport TV2 Portugal

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12476 H 27500

Hispasat 30°W – 12246 H 27500 Hispasat 30°W – 12360 H 27500 Hispasat 30°W – 12476 H 27500 قناة Diema Sport 2 Bulgaria

AzerSpace 45°E – 12600 V 30000

Hellas Sat 39°E – 12565 H 30000

تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ