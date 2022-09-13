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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر beIN Sports 1 HD Premium القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ حيث يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني في مباراة قوية تقام مساء يوم الثلاثاء، والتي تقام من خلال ستاد أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك ضمن منافسات مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، حيث يتنافس الفريقان في المجموعة الثالثة بقوة وتزداد المنافسة في هذه المباراة للوصول إلى قمة المجموعة الثالثة، وفي هذا الإطار توضح للمتابعين القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022
من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا 2022 مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر، على أن يتم انطلاق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم نقل أحداث المباراة القوية من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية المشفرة، وذلك بعدما أشارت القناة إلى أنها هي الناقل الحصري لكافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل عام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنجد أن فريق برشلونة الإسباني يتواجد في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وذلك بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الثالث بدون رصيد، وذلك بفارق الأهداف عن فيكتوريا بلزن متذيل الترتيب، حيث يدخل الفريقين وأنظارهم صوب اقتناص ثلاث نقاط هامة لتحسين الترتيب في المجموعة الثالثة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|بايرن ميونخ أمام برشلونة
|الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
|قناة beIN Sports 1 HD Premium
|أليانز أرينا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ
وعلى الرغم من حصول قنوات بي إن سبورت على البث الحصري لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إلا أن هناك بعض القنوات المفتوحة المجانية على بعض الأقمار الصناعية التي تنقل أحداث المباراة، ومن أهمها ما يلي.
- قناة DAZN 1 Bar HD Germany
Astra 19°E – 11171 H 22000
- بالإضافة إلى قناة Eleven Sport 1 HD Poland
Hotbird 13°E – 11488 H 27500
- قناة Sport TV2 Portugal
Hispasat 30°W – 12246 H 27500
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Hispasat 30°W – 12476 H 27500
- قناة Diema Sport 2 Bulgaria
AzerSpace 45°E – 12600 V 30000
Hellas Sat 39°E – 12565 H 30000
تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ
|تشكيل بايرن ميونخ
|تشكيل برشلونة
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