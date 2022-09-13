شروط الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات 2022 بالخطوات

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عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات الذي تم استحداثه مؤخراً، حيث يمكن هذا التصريح الأجانب من البقاء في الإمارات لمدة تتجاوز العام عن طريق كفالته الشخصية، إلي جانب ممارسة الوظيفة الافتراضية له، وفقاً إلي عدة أمور تتم مع صدور التأشيرة، في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة الإماراتية قرب بدء العمل بهذا النظام الجديد والمقرر تفعيلة رسمياً في بداية شهر أكتوبر 2022.

تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات 2022



أعلنت رسمياً الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في الإمارات العربية المتحدة عن نص اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بتصريح إقامة العمل الافتراضي والتي من شأنها تمكن غير الإماراتيين من البقاء مدة زمنية طويلة في الإمارات قد تصل هذه المدة إلى عام، دون وجود ضامن مستضيف، كما نصت اللائحة التنفيذية أيضاً على إمكانية تجديد الإقامة لمدة عام آخر، ونذكركم برابط إلغاء نظام الكفيل في الإمارات.



شروط منح تصريح إقامة العمل الافتراضي

حددت الجهات الحكومية الإماراتية ممثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك على وجود عدد من الشروط والضوابط يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند التقدم بطلب لمنح تصريح إقامة العمل الافتراضي، جاءت كالتالي:

رفع مستند يثبت عمل المتقدم لدي جه خارج الأمارات.

يجب أن يكون العمل عن بعد.

رفع مستند يثبت الدخل الشهري الذي يجب أن يتجاوز 3.500 دولار أمريكي، واليكم رابط تجديد الإقامة في الإمارات.

مميزات تصريح إقامة العمل الافتراضي في الإمارات

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعض المزايا الجديدة التي تضر بالنفع على الإمارات نظير هذا القرار الجديد، فمن أهم هذه المزايا التالي:

يسهم هذا القرار في جلب أصحاب المواهب والعقول المنيرة.

المساهمة في توظيف الخبرات والمواد البشرية عن طريق العمل عن بعد، ولا ننسي تذكيركم ب منحة الزواج في الإمارات .

. رفع مستوي الانتاجية في المستوي الحيوية والقطاعات الأخري.

تدعيم مستقبل الأعمال وتسهيل الممارسة وتعزيز التنافس، ولا سيما للفئات التي تعمل عن بعد، ونذكركم برابط تجديد الهوية الاماراتية.

خطوات الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي

يمكنكم الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي في الأمارات من خلال الذهاب إلي الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك ومن ثم تسجيل وإضافة بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بطلب الحصول على التأشيرة، ونذكركم برسوم تجديد الإقامة في الإمارات.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني والذي قمنا فيه بتوضيح شروط ومميزات الحصول على .