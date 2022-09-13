طريقة التسجيل في الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي حيث يعتبر من البرامج التمويلية المهمة للكثير من المستفيدين للضمان الاجتماعي الذين يريدون الحصول على الدعم السكني، لذلك يجب التسجيل في الإسكان التنموي والتعرف عليه بشكل أكبر، وسوف نقدم لكم من خلال المقال تفاصيل أكثر حول الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان، وشروط التسجيل.

برنامج الإسكان التنموي السعودي

الإسكان التنموي الذي هو إحدى مبادرات وزارة الإسكان السعودية، والتي من خلالها يتم توفير وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا في المملكة، حيث يستهدف برنامج الإسكان التنموي فئات الضمان الاجتماعي، والأفراد الذين لديهم طلب مكتمل لدى الدعم السكني السعودي، حيث يقوم برنامج الإسكان التنموي على توفير وحدات سكنية لهذه الفئات، ضمن شروط ومحددات معينة، كما يمكن الحصول على دعم مالي لبناء وحدات سكنية أو شراء شقق سكنية جاهزة، وفيما يلي سوف نتعرف علي الشروط اللازمة و طريقة التسجيل في الاسكان التنموي للسعوديين.

طريقة التسجيل في الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يوجد عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يحتاجون للدعم السكني بحاجة أيضًا إلي التسجيل في الإسكان التنموي من أجل الحصول على الدعم السكني المناسب لهم، وقد أتاحت وزارة الإسكان لمستفيدي الضمان إمكانية التسجيل في الإسكان التنموي من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الإسكان.

انقر على تقديم طلب دعم سكني.

قم بإدخال بيانات المواطن المسجل ألا وهي: (الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).

انقر على إرسال.

بعد مراجعة الطلب من الموظفين المختصين سيتم توضيح الاستحقاق من عدمه من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المدخل أثناء التسجيل.

شروط الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بعد معرفة طريقة التسجيل في الاسكان التنموي هناك عدد من الشروط التي لابد وأن تتوافر في كافة الأفراد المتقدمين لبرنامج الإسكان التنموي، والذين هم من فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية ومقيما في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عام قبل تقديم الطلب.

يشترط أن يقدم مستفيدي الضمان المسجلين في وزارة الضمان الاجتماعية وثيقة تثبت عدم وجود مصدر دخل بخلاف الدعم الذي تمنحه الوزارة حتى يحق له الحصول على الوحدة السكنية.

في حال وجد مصدر رزق إلى جانب دعم الضمان الاجتماعي بإمكان المتقدم الحصول على وحدة سكنية، لكن بالمقابل سيتم رفع قيمة الإيجار الشهري.

عندما لا يكون لمستفيدي الضمان سوى دعم وزارة التضامن ولا يوجد مصدر رزق آخر يكون مبلغ الإيجار المدفوع للوحدة السكنية بمبلغ 200 ريال سعودي. إما المواطن الذي لديه دخل، فتكون قيمة الإيجار 800 ريال سعودي.

يشترط أن يكون عمر المتقدم فوق ال18 عاماً وإن كان أقل من ذلك يجب على معليه تقديم الطلب.

أن لا يكون مستفيدا من برنامج سكني سابق حكومي أو خاص.

إلا تملك عائلته القدرة على تأمين منزل مناسب له.

ويمكنكم أيضًا معرفة شروط الضمان الاجتماعي للموظفين العاملين بالقطاع العام والخاص بالمملكة السعودية.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي للمطلقات

أتاحت المملكة للمرآة المطلقة إمكانية تسجيل نفسها في البرنامج وبكل سهولة وبشكل مباشر من أجل الاستفادة من الإسكان التنموي والحصول على شقة أو وحدة سكنية خاصة بها، وتتضمن شروط التسجيل ما يلي:

أن تكون المتقدم معيلة لفرد أو عدّة أفراد.

ألا يزيد عمر أولادها الذكور عن 25 سنة.

تقديم الوثائق والمستندات التي تفيد عدم امتلاكها وحدة سكنية.

أن يمر سنتين على تاريخ الطلاق.

أن تكون السيدة مقيمة بشكل دائم في السعودية.

كيفية الاستعلام على الإسكان التنموي برقم الهوية

يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن طلب الإسكان التنموي الذي تم تقديمه للبرنامج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول عبر منصة سكني.

اضغط على أيقونة “ الوصول السريع “.

“. النقر على أيقونة “ مواطن أو مقيم “.

“. الضغط على “ التحقق من حالة الاستحقاق “.

“. إضافة رقم الهوية الوطنية.

النقر على زر التحقق.

تحديد تاريخ الميلاد.

النقر على زر “ المتابعة “.

“. قم بإجراء التحقق المطلوب.

الانتقال لصفحة المعلومات الشخصية.

يتم استكمال التحقق المطلوب.

ويمكنك بكل سهولة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني أو برقم الهوية من خلال موقع ثقفني، وكذلك يمكنك معرفة الموعد المحدد لصرف معاش الضمان للمستفيدين.

التواصل مع منصة سكني

أتاحت وزارة الإسكان التنموي رقماً موحداً من أجل الرد على كافة الشكاوى والاستفسارات المختلفة التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين من أجل الحصول علي الإفادة الصحيحة من المنصة نفسها، حيث يمكن التواصل مع الرقم الموحد من خلال الاتصال على الرقم التالي 920002431.

يمكن أيضًا للمواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص من خلال خدمة اتصل بنا والتي يقدمها الموقع لكافة المواطنين إلكترونيًا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول علي خدمة اتصل بنا التابعة لموقع الوزارة.

ثم ادخل اسمك

ادخل عنوان البريد الإلكتروني.

ادخل الموضوع.

ادخل التصنيف.

ادخل الرسالة.

واضغط على إرسال.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الضمان الاجتماعي في المملكة السعودية والشروط المطلوبة من أجل تسجيل المواطن ومعرفة كيفية الاستعلام برقم الهوية الوطنية لمعرفة الاسكان التنموي.