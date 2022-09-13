نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية أعلنت في الفترة الأخيرة عن خدمة طوارئ الكهرباء رقم الهاتف للعملاء، لكي يتم التواصل مباشرة، في حالة حدوث الحرائق الكهربائية أو واجهتهم أي من المشاكل الطارئة المرتبطة بعداد الكهرباء السعودية، حيث أن نقوم بتوضيح كيفية الإستعلام عن اخى فاتورة كهربائية برقم الحساب للعميل، وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من قبل الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية، وهذا بإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالعداد، وبناءا على ذلك سوف يتم سداد الفواتير المستهلكة بالعديد من الطرق المختلفة، بعد أتباع كافة الخطوات الموضحة لسيادتكم من خلال موقع ثقفني سوف يتم قيمة الفاتورة المطلوبة للسداد .

رقم جوال طوارئ الكهرباء :

أتاحت شركة الكهرباء بالمملكة رقم التواصل مع طوارئ الكهرباء، وهذا في حالة حدوث أي حرائق كهربائية، وبناءا على ذلك يتم التواصل على رقم الطوارئ وهو 933 أما بالنسبة للرقم الموحد الخاص بشركة الكهرباء السعودية هو 920001100 وأضاف إلى ذلك أن يمكن التواصل عن طريق تقديم الشكاوى أو الاستعلام عن الفواتير الكهربائية المستهلكة وطرق السداد أيضاً .

طريقة الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب :

يجب على العميل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية. يجب بعد ذلك النقر على خدمات المشتركين. ثم بعد ذلك الضغط على خدمات الفواتير. يجب على العميل بعد ذلك الضغط على “فاتورتك” . ثم إختيار أيقونة “الفواتير الإلكترونية”. من القائمة المنسدلة اضغط على الفاتورة الثابتة وأدخل رقم الحساب التابع لك. النقر على زر التحقق.

فواتير الكهرباء :

أعلنت شركة الكهرباء في الأيام الماضية علي أن المواطنين السعوديين أصحاب الفواتير ذات القيمة المرتفعة، ولذلك يتم تقسيط الفاتورة الكهربائية المستحقة، وهذا لكي لا ينقطع الكهرباء عن منازلهم، وهذا عن طريق سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء السكنية فقط، وأضاف إلى ذلك أن يتم سداد القيمة المتبقية من فاتورة الكهرباء المستهلكة القادمة.

وقد تجد الإشارة أن شركة الكهرباء أوضحت على أن في حالة تضرر بسبب انقطاع الكهرباء، وعودتها بصورة مما أدي ذلك إلي تلفيات بأجهزته الكهربائية، حيث أن يمكن المطالبة بتعويض من خلال الشركة عن تلك التلفيات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون برقم العداد :