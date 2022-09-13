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عمر شويل - جدة أصبحت شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444 محل اهتمام العديد من المواطنين، وبالأخص مستفيدي الضمان المطور الذي تقدمه الوزارة لتوفر وحدات سكنية مناسبة ومجهزة للمستفيدين، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق استقرار الأسرة وتقديم المساعدة وتحسين الحالة الاجتماعية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وتعد تلك المبادرة من أهم الخِدْمَات التي أطلقتها الحكومة السُّعُودية بالأوان الأخيرة بما يعمل على مساعدة الأسر الأشد حاجة للدعم، ومن لا يتوفر لديه دخل شهري ثابت أو من محدودي الدخل المُسجلين، وغير الُمسجلين بالضمان بسبب تحصله على دخل شهري ضئيل يمنعه من التسجيل به.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444

تسعى الحكومة السُّعُودية جاهدة لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، فقامت التنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ويمكن التقديم به عند استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيما بالمملكة إقامة دائمة . ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام. يكون المتقدم مسجل في برنامَج الضمان المطور. ألا يكون المتقدم قد حصل دعم سكني من قبل، وكذلك لا يمتلك وحدة سكنية. لا يوجد لدى المتقدم دخل شهري ثابت غير الضمان، أو يكون من محدودي الدخل.

التقديم في الإسكان التنموي

يمكن التقديم ببرنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وفقاً لتصريح وزارة الإسكان بالمملكة بالخطوات اللازم اتباعها لتأكيد التسجيل، التي تتمثل في:

الدخول إلى بوابة سكني الإلكترونية. وبعد الانتهاء من إجراءات تسجيل الدخول. يتم اختيار تقديم طلب دعم سكني. ويجب تحديد نوع السكن الحالي، ثم الضغط على استمر. ويتم إدخال البيانات المطلوبة من (عدد أفراد الأسرة وأعمار الأفراد بها). والضغط على حفظ. وبعد ذلك يجب تأكيد أهلية المتقدم عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة بالبرنامج. فسوف تظهر حالة التأهيل (مؤهل) إن كنت مؤهلا، وهنا كل ما عليك هو استكمال الطلب. وإدخال البيانات المطلوبة (للوظيفة، نوع الوظيفة، محل الإقامة والمدينة، الدخل الشهري، البدلات). ثم تحديد المنطقة المراد السكن بها.

رَقَم التواصل مع الإسكان التنموي

وفرت وزارة الإسكان رَقَم للرد على الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين، عن طريق التواصل مع خدمة العملاء لبرنامج سكني، وهو 199090، وكذلك الاستعلام عن أهلية الدعم وموعد الحصول عليه.