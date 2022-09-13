نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال” اشترى ماجد ٧ كتب علمية وأدبية بمبلغ ٢٤ ريالا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشترى ماجد ٧ كتب علمية، وأدبية بمبلغ ٢٤ ريال، ٤ ريال سعودي هو سعر الكتاب العلمي، و٢ ريال سعودي هو ثمن الكتاب الأدبي، فكم إجمالي عدد الكتب العلمية التي قام ماجد بشرائها، المسائل اللفظية تستخدم في الحساب العمليات في مادة الرياضيات و في الحياة الواقعية من أجل فهم الطلاب بطريقة سهلة وبسيطة، في هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية حل المعادلة الرياضية وما هي المعادلات الرياضية وحل المسألة تابعوا معنا.

ما هي المعادلة الرياضية؟

تعتبر المعادلات الرياضية عبارة بها عدد من الرموز الرياضية بينها علامات متساوية، تشمل المعادلات الرياضية على مجموعة أرقام تعرف بالثوابت، ومجموعة متغيرات يشار إليها عن طريق الرموز، بأحرف باللغة الإنجليزية أو العربية، وطريقة حل المعادلة من خلال جعل الطرفين متساويين في المعادلة الرياضية ثم التعويض من خلال قيمة المتغير عن طريق وضع رقم حقيقي بالمعادلة.

كيفية حل المعادلات الرياضية

يمكن حل المعادلة الرياضية عن طريق إيجاد قيمة المجهول بوضع رمز ويتم استبدال قيمة المتغير بالمعادلة من أجل تحقيق المساواة، في حالة وجود معادلتين خطيتين فحل المعادلتين يكون بالتعويض أو الحذف.

اشترى ماجد 7 كتب علمية وأدبية مقابل 24 ريالاً. إذا كان سعر الكتاب العلمي 4 ريال ، وسعر الكتاب الأدبي ريالان ، فكم عدد الكتب العلمية التي اشتراها ماجد؟

من خلال بيانات الأسئلة المطروحة نلاحظ أن الكتب العلمية والأدبية إجمالي عددهم ٧ كتب، ويمكن أن ترمز الكتب العلمية برمز x والكتب الأدبية برمز y، لتصبح المعادلة الرياضية x+y=7، والكتاب العلمي سعره ٤ ريال سعودي، والكتاب الأدبي سعره ٢ ريال سعودي، ويمكن عمل المعادلة لتصبح 4x × 2y =24 لتصبح الإجابة، x + y =7, هذا يعني أن x_7= y ويتم التعويض في المعادلة نستنتج أن x يساوي ٥ و y تساوي ٢، هذا يعني أن عدد الكتب الأدبية التي قام بشرائها ماجد كتابان، والكتب العلمية خمس كتب، وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل المعادلة الرياضية بكل سهولة