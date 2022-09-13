نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج وظائف الشؤون الإسلامية 1444 عبر moia.gov.sa متي يتم إعلان النتيجة ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج وظائف الشؤون الإسلامية 1444، “مراقبين، الدعوة، حراس أمن” رجال ونساء، يحتل تساؤل متي يتم الإعلان عن نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية، محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بصورة ملحوظة، وكذا طريقة التعرف على حالة الطلب إلكترونياً، حيث ينتظر عدد كبير من المتقدمين على هذه الوظائف التعرف على النتيجة، واستكمال باقي إجراءات الالتحاق بالوظيفة بالنسبة للمقبولين، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نتابع أول بأول أخبار وزارة الشؤون الإسلامية، وما يتم تداوله بخصوص الوظائف المعلن عنها في وقت سابق للعمل في مختلف الإدارات التابعة للوزارة والمساجد المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، خاصاً بعد إطلاق الأمير محمد بن سلمان مشروع تطوير المساجد التاريخية، وسوف نوضح لكم فيما يلي الرابط المباشر للتعرف على نتائج الوظائف المطلوبة بوزارة الشؤون الإسلامية وقت إعلان النتيجة.

رابط نتائج وظائف الشؤون الإسلامية 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “moia.gov.sa“.

النقر على تبويب الوزارة ثم الفروع.

الضغط على المقبولين في خطة التوظيف.

تظهر أسماء المترشحين مبدئياً.

الاستعلام عن حالة الطلب لوظائف وزارة الشؤون الإسلامية

الدخول على منصة التوظيف.

الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب.

كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب.

يتم كتابة رمز التحقق الموجود بجوار خانة رمز التحقق.

الضغط على استعلام.

متي يتم إعلان نتائج وظائف الشؤون الإسلامية 1444

يتساءل الكثيرين ممن تقدموا على وظيفة “مراقبين، الدعوة، حراس أمن”، عن موعد إعلان نتائجها، التي تقدموا عليها خلال شهر أغسطس الماضي من خلال منصة التوظيف التابعة للوزارة، فمن المنتظر خلال الفترة القادمة إعلان أسماء المترشحين لهذه الوظائف، ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة وهي استكمال إجراءات القبول للعمل على هذه الوظائف واستلام العمل والتوزيع في الأماكن المطلوب لها كل وظيفه، وقد أوضحنا خلال السطور السابقة طريقة الاستعلام عن النتائج وكذا التعرف على حالة الطلب إلكترونياً، وذلك ضمن خدمات موقعنا “ثقفني” التي نقدمها لمتابعينا بمختلف الدول.

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، وتختص بمتابعة أعمال الدعوة الإسلامية والإرشاد الديني بمختلف مناطق المملكة.

بل يمتد عملها خارج المملكة بتنظيم العديد من المسابقات الدينية وحفظ كتاب الله سواء محلياً أو دولياً.

وكذا متابعة العمل بالمساجد والمصليات المنتشرة بالمملكة، بالإضافة لمتابعة إدارة الأوقاف الخيرية وتنميتها.