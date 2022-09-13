نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن بعد إيداع الدفعة 58 وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المواطنين والمستفيدين من دعم حساب المواطن موعد ايداع الدعم فى حسابات المستفيدين من الدعم والبعض لايجد اسمه فى دعم حساب المواطن وهنا يبحث عن كيفية ارسال اعتراض وخطوات ارسال الاعتراض عن عدم استحقاقه لدعم حساب المواطن وسوف نوضح كل ذلك بالمقال، حيث يتم قبول الأفراد في حساب المواطن بناء على مجموعة من الضوابط التي تم وضعها من قبل الوزارة، ويعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج التي يتم تقديمها داخل المملكة ويتم توجيهه إلى الأسر المستحقة فقط، وقد بدأت وزارة الموارد البشرية بصرف مستحقات الدفعة 58 للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، حيث تستمر العملية إلى نهاية اليوم الأحد، وقد أتاح البرنامج رقم حساب المواطن المجاني للاستعلام والاستفسار عن الأهلية والاستحقاق، وفي حال عدم استلام الدفعة، أو نقص في مبلغ الدعم يمكن للمستفيدين تقديم اعتراض من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج. كيفية تسجيل الاعتراض: ادخل على رابط برنامج حساب المواطن .

ثم عليك باختيار “دراسة الأهلية”.

ثم بالنقر على عبارة:” أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي، أو التابعين”.

انتظر سوف تظهر أسباب عدم الأهلية.

ضرورة إرفاق وتقديم كافة المستندات التي تثبت الأهلية، نقوم برفعها وتقديم الاعتراض.

ثم عليك بتأكيد الاعتراض وارسال الطلب. كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن: ادخل على رابط الحاسبة التقديرية.

ثم تقوم بتحديد الإجابة على سؤال: هل أنت مستفيد.

يقوم المتقدم بالتأكد من كتابة أجر المستفيد الرئيسي، وأجور التابعين.

الضغط على أيقونة “احسب”.

انتظر سوف يظهر قيمة الدعم المستحق في البرنامج، حسب المعايير المعمول بها. كيفية التسجيل في حساب المواطن: اولا تقوم بإنشاء حساب جديد عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ضرورة تغيير كلمة المرور المرسلة إلينا، لتأمين البيانات الخاصة بنا.

ثم عليك بإدخال البيانات الخاصة بنا.

رفع الأوراق والوثائق المطلوبة.

مراجعة البيانات والتأكد منها.

تقديم الطلب. كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية: ادخل على رابط حساب المواطن.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن.

التأكد من إدخال رقم الهوية الخاص بالمستخدم،

ضرورة كتابة الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الخدمة

يتم بشكل تلقائي عرض كافة المعلومات التي تتعلق بالشخص المتقدم ونتائج الأهلية والمستحقات المالية الخاصة به في حال قبول الطلب.

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