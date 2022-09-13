عاجل..رئيس الوزراء الأردنى يتفقد موقع انهيار عمارة اللوبيدة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة تفقد، مساء اليوم الثلاثاء، موقع انهيار إحدى العمارات فى منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.





ونقلت القناة أن فرق الدفاع المدنى والشرطة فى الأردن، تتعاملان مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية فى منطقة اللويبدة. وقالت وسائل إعلام أردنية، أن العمارة التى انهارت فى اللويبدة مكونة من 4 طوابق ومأهولة بالسكان.

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