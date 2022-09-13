التضخم فى ألمانيا يسجل مستويات قياسية عند 7.9% (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويرى البنك المركزى الألمانى "بوندزبنك" أن رقم التضخم فى ألمانيا سيصل إلى نحو 10% فى الربع الأخير لعام 2022، مشيراً إلى أن التوقعات غير مؤكّدة إلى حد كبير بسبب "الأوضاع غير الواضحة" فى أسواق السلع، نتيجة للحرب الروسية فى أوكرانيا.
ويُعَدّ هذا هو الشاغل الرئيسى للقارة الأوروبية برمّتها، إذ لا يواجه البنك المركزى الأوروبى تحدياً غير مسبوق من التضخم فحسب، وإنما أيضاً ضغط ارتفاع تكلفة المعيشة الناجم عن ذلك، الذى يقول بعض المحللين إنه تسبّب بالفعل فى ركود فى الاتحاد الذى يضم 19 دولة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج".
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