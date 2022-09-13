العالم اليوم - الدولار يرتفع مع تزايد التوقعات بصعود قوي للفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - قفز الدولار مقابل الين واليورو والعملات الأخرى، الثلاثاء، بعد نشر بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في التضخم بالولايات المتحدة، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الأميركي، قد يعلن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، بنسبة 1.1 بالمئة إلى 109.39، مقتربا من أعلى مستوى في 20 عاما عند 110.79، كان سجله الأسبوع الماضي. وتحول المؤشر إلى الصعود بعد نشر بيانات التضخم.

ووفقا لتقرير لوزارة العمل الأميركية، فقد سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا مفاجئا في أغسطس مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفع التضخم الأساسي وسط ارتفاع تكاليف الإيجار والرعاية الصحية.

وتراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين. وانخفض اليورو بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0016 دولار، بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة عند 1.0198 دولار.

وفي مقابل الين، ارتفع الدولار 0.9 بالمئة إلى 144.095 ين. وكانت العملة اليابانية تلقت في وقت سابق دعما من تصريحات مسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة قد تتخذ خطوات لمواجهة ضعف الين المفرط.

وسجل اليورو ارتفاعات في الجلسات الأخيرة. وقالت خمسة مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا قد يرتفع إلى اثنين بالمئة وربما أكثر من ذلك لكبح جماح التضخم.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 1.2 بالمئة إلى 1.1544 دولار. كان الإسترليني قد ارتفع في وقت سابق اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية بعد تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974، بينما ارتفعت الأجور باستثناء العلاوات بنسبة 5.2 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2021.