الأردن : 3389 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع دون وفيات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 36 لعام 2022، دون تسجيل أية وفيات خلال الفترة من 3 إلى 9 أيلول الحالي، بارتفاع حوالي 0.05 بالمئة.

وبينت الوزارة في ملخص التقرير الأسبوعي، أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع بلغت 22643 فحصا، بنسبة ارتفاع حوالي 14 بالمئة عن الأسبوع السابق، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 15 بالمئة.

وبلغت عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 76 حالة، مقارنة مع 62 خلال الأسبوع السابق.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات النشطة 2967 حالة مقارنة مع 2903 حالات خلال الأسبوع 35 السابق، بارتفاع حوالي 2 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، أوضحت الوزارة أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع للجرعة الأولى 1651، والجرعة الثانية 1420، الجرعة الثالثة 708، بمجموع 3851، مقارنة مع 3962 خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض نحو 2.8 بالمئة عن الأسبوع الماضي.

وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4822016 جرعة، بنسبة 75.3 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4558464، بنسبة 71.2 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 677957.

وعن التطعيم للفئة العمرية 12-17 سنة، بلغت للجرعة الأولى 238742 وبنسبة 25 بالمئة، وللجرعة الثانية 203682 وبنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة، فقد بلغت للجرعة الأولى 344، والجرعة الثانية 253.

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