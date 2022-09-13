نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Livarpool vs Ajax القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس beIN SPORTS Premium في دوري أبطال أوروبا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس حيث يستعد عشاق ومحبي كرة القدم في العالم إلى متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد فري فأيامي الهولندي في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022، ضمن منافسات الجولة الثانية التي تشكل أهمية كبيرة في رغبة الفريقين في اقتناص الفوز والوصول إلى قمة المجموعة، وفي هذا الإطار يبحث عدد كبير من المتابعين عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022، وسوف نستعرض كافة القنوات الناقلة لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا 2022

متابعة مباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا 2022 والموعد القنوات الناقلة بقيادة محمد صلاح من المقرر أن يحل فريق أياكس أمستردام مسا ضيفًا ثقيلا على فريق ليفربول الإنجليزي من خلال ملعب آنفيلد، في مباراة قوية تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات مباراة الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وهي المباراة القوية التي تنطلق رسميا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي هذا الصدد فقد أشارت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة رسميا حصولها على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، وذلك من خلال منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أشارت مجموعة قنوات بي إن سبورت إنه من المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وأياكس أمستردام مساء يوم الثلاثاء من خلال شاشة قناة beIN SPORTS Premium HD2، ويمكن متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة لتعليق عربي ونستقبل القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز التصحيح النايل سات 11013 (H) 27500 5/6

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا

ويدخل فريق ليفربول مضيف هذه المباراة في المركز الأخير من ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط، فيما يتواجد فريق أياكس أمستردام في المركز الأول في صدارة المجموعة وذلك برصيد ثلاثة نقاط جمعها من الفوز في مباراته الأولى، وقد أشارت بعض القنوات المفتوحة كذلك عن نقل إدخال مباراة ليفربول ضد اياكس في دوري أبطال أوروبا بدون تشفير، ومن أهم هذه القنوات ما يلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول قناة arena sport ارنا سبورت، والمتاحة عبر القمر الصناعي:EUTELSAT، من خلال التردد: 11512، اختيار معدل الترميز: 30000، والاستقطاب: عمودي.

قناة : IDMAN المتاحة من خلال القمر: AzerSpace 46.0°E، عبر التردد:11169، معدل الترميز: 20400، الاستقطاب: أفقي.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية التردد : 11493 أفقي معدل الترميز : 22000 القمر : Astra 19.2°e قناة IRIB Tv3 التردد : 11900 عمودي معدل الترميز : 27500 القمر : Badr 26°E

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أياكس