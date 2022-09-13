نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان ننشر درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول فى جميع الكليات والمعاهد المصرية عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاااجل الان ننشر درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول فى جميع الكليات والمعاهد المصرية ننقلها الان لكل طلبة حاملي شهادة الثانوية العامة بعدما وجه معالي الدكتور أيمن عاشور على فتح ابواب التسجيل على تلك المرحلة على مستوى جميع المحافظات المصرية على شكل سنستعرضه ونقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اعلن معالي الدكتور ايمن عاشور على انه رسمياً سيتم بدء تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثالثة الكترونياً وذلك من خلال التقديم الالكتروني على موقع التنسيق وذلك فى جميع المحافظات المصرية على مستوي 24 ساعة وداخل المعامل الموجودة داخل الجامعات المصرية حتي تمام الثالثة عصراً، وأكد معاليه على ان الفرصة ستكون كبيرة أمام الطلاب لتحقيق احلامهم بالقبول فى عدد كبير من الجامعات والمعاهد المصرية، حيث قد نشر بالفعل المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قائمة الكليات والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة وذلك حتى لا يقع الطلاب فريسة أمام الكليات الوهمية التي تدعي انها كليات رسمية تابعة لوزارة التعليم العالي، ليستمر العمل على تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثالثة حتى يوم الاربعاء الموافق 7 أغسطس وأكد معاليه على ان درجات تنسيق القبول فى تلك المرحلة سيكون 50%

خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة

واشار المركز الاعلامي على ان إمكانية التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين باستخدام الحاسوب الشخصي أو من داخل المعامل الموجودة داخل الجامعات المصرية لتأتي خطوات التسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة على الشكل التالي:-

فى البداية يجب عليك الدخول على موقع التنسيق الرسمي التابع الي بوابة الحكومة المصرية

بعدها قم بالبدء على اختيار ايقونة تنسيق المرحلة الثالثة

ابدء على اختيار ايقونة تسجيل رغبات الطلاب

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال وتحديد الرغبات التي ترغب بها فى تنسيق المرحلة الثالثة

حدد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية ام العلمية فى الايقونة المخصصة لها

فى النهاية قم بمراجعة الرغبات التي قم بادخالها وبعدها قم بالنقر على ايقونة تسجيل

على العلم على ان التسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة من المقرر على ان يمتد لمدة خمسة ايام من صباح يوم السبت الموافق ميلاديا اليوم الثالث من سبتمبر، على ان تاكد وزارة التعليم العالي على ان امكانية التسجيل على رغبات تنسيق المرحلة الثالثة تاتي من خلال موقع التنسيق الرسمي فقط على مستوي جميع المحافظات المصرية بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية ام العلمية.

الكليات المتاحه لتنسيق الجامعات المرحله الثالثة

نستعرض ونتابع مع حضراتكم اهم الكليات المتاحة فى تنسيق المرحلة الثالثة، حيث اكدت وزارة التعليم العالي على ان الفرصة ستكون كبيرة امام الطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة سواء فى الدور الاول او فى الدور الثاني، ليأكد معالي وزير التعليم العالي على ان الفرصة ستكون كبيرة امام جميع الطلاب والطالبات للقبول فى تنسيق المرحلة الثالثة وذلك داخل الكليات التي جاءت على الشكل التالي:-

تربية رياضية بنات السويس.

تربية موسيقية دمياط.

تربية موسيقية حلوان.

تربية رياضية بنات العريش.

مطاعم فني سياحة الإسكندرية.

تربية رياضية بنين الاسماعيلية.

تربية فنيه السويس.

تربية موسيقية عين شمس.

تربية رياضية بنات الفيوم.

تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية ببورسعيد.

تربية رياضية بنين مطروح.

تربية رياضية بنين بورسعيد.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية فنية حلوان.

تربية رياضية بنات الإسكندرية

اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لازال حتي الان لم يتم الكشف عن مجرياتها وتفاصيلها على موقع التنسيق الرسمي، حيث قد انتهت مساء يوم الامس وزارة التعليم العالي من اعمال تلقي رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثالثة وذلك بعدما انتهت وزارة التعليم العالي من فتح امكانية تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثالثة بداية من يوم السبت الماضي حتي يوم الامس الجمعة الموافق 9 سبتمبر

تقليل الاغتراب 2022 تنسيق المرحلة الثالثة

بعدما تم الانتهاء من عمليات اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بدءت بعدئذ الانظار تتجه من أجل التعرف على خطوات وطرق التسجيل على تقليل اغتراب تنسيق المرحلة الثالثة المقرر على ان يتم افتتاحه خلال ايام قليلة من الان على موقع التنسيق الرسمي وذلك للاجل استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى تقليل بعد مسافة الجامعة التي تم ترشيحها اليهم لمحل سكنهم.