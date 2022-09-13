نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم بدون تحويل الراتب تمويل شخصي بالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي بتقديم الكثير من العروض والخدمات التمويلية التى تخدم المواطن السعودي وكذلك المقيم حيث وفرت شركة إمكان للتمويل تمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري يستطيع من خلاله المواطن السعودي وكذلك المقيم من الحصول على السيارة التي يرغب في الحصول عليها بأبسط الشروط.

للسعودي والمقيم وبدون تحويل الراتب تمويل لدى شركة إمكان

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي يتيح للعميل تمويل السيارة التي يرغب في الحصول عليها للمواطن السعودي وأيضاً المقيم ودون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وهو التمويل التأجيري والذى يتميز بالعديد من المزايا التي يبحث عنها العميل وهي

يتميز التمويل التأجيري لدى إمكان بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل التأجيري لدى إمكان بأنه متاح تمويل كل من السعودي وأيضاً المقيم.

يتميز أيضاً التمويل التأجيري لدى إمكان بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى مليون ريال سعودي.

المواطن السعودي الذى يحصل على راتب شهري 2000 ريال سعودي يستطيع طلب التمويل التأجيري.

كذلك المواطن السعودي المتقاعد الذى لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال يستطيع طلب التمويل التأجيري.

كما يتميز التمويل التأجيري بتأمين طوال فترة التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من سداد مبلغ التمويل على أقساط ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

من مزايا التمويل التأجيري أيضاً أنه متاح دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

طريقة طلب التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

أتاحت شركة إمكان للتمويل عدة طرق مختلفة من أجل طلب التمويل التأجيري لدى الشركة وتتمثل تلك الطرق في الطرق التالية

يمكن طلب التمويل التأجيري من خلال زيارة أحد مستشاري مبيعات التمويل التأجيري.

كذلك يمكن طلب التمويل التأجيري من خلال الدخول على رابط التمويل التأجيري وإدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

حاسبة التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

من أهم الخدمات التي وفرتها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية هي حاسبة التمويل حيث وفرت حاسبة التمويل التأجيري والتى يمكن الدخول عليها من خلال الدخول على رابط التمويل التأجيري ثم إدخال المعلومات الأساسية للتمويل وأيضاً نوع التقسيط.