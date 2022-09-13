نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023 برقمك الامتحاني وشروط القبول الموازي من موقع epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/ 2023 التي تدور من أجلها عمليات البحث على جوجل من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور حيث نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز تلك النتائج المهمة التي من خلالها سيتم قبول الطلاب داخل شتى الجامعات العراقية على شكل سيصبح بإمكانكم الاستعلام عنها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2023

بدءت مؤخرا حدة التساؤلات على جوجل قد تزايدت من أجل الحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي نتابع عبر منصتكم الاخبارية ثقفني نيوز طرق الوصول والاستعلام عنها، حيث بدأت بشكل مؤخر التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية عمليات استقبال طلبات الطلاب فى القبول الموازي حيث بالفعل قد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك على دليل القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم على غرار هذا الامر الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال بالخطوات كيفية الاستعلام عن تلك النتائج التي سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عنها من المنزل على الفور بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الان نعمل على عرض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل بشكل وبصورة الكترونية على النحو التالي:-

فى البداية يقوم الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقم الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء بعدها بتحديد الرمز المرئي الخاص بك

قم بتسجيل وتدوين المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة فى الأيقونة المخصصة لها

انقر فى نهاية الامر على ايقونة استعلام أو عرض النتائج حتي تكون النتائج معلنة على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية