نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور أول التي أصبح الحصول عليها بمنتهى السهولة، حيث جميع الاخبار تتزايد حالياً على الحصول على تلك النتائج فى شعبتها الادبية او الاحيائي او التطبيقية، حيث بامكانكم بمنتهي السهولة والبساطة الوصول الى تلك النتائج التي يجري العمل حالياً على إعلانها عبر تفعيل امكانية الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الكتروني نستعرضه نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول

على شكل مؤخرا بدأت التربية والتعليم العراقية على تجهيز كشوفات نتائج طلبات اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الاول فى القادسية وذي قار وكربلاء وميسان والنجف وصلاح الدين وكذلك العاصمة بغداد ودهوك وجميع المحافظات العراقية وذلك بشكل وبصورة الكترونية على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان طرق الاستعلام عن تلك النتائج فى ظل التأكيدات السادة المسؤولين على ان النتائج تعلن خلال الأسبوع الجاري قبل بدء اختبارات الدور الثاني التي ستبدأ فى اليوم الواحد والعشرون من سبتمبر المقبل

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

بدأت موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على تخصيص جزء للأجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول التي سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عنها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على الشكل التالي:-

في البداية نبدأ بالدخول علىموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها ابدأ فى تسجيل اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

بعدها فى الخطوة الثالثة ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

بعدها حدد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

بعدها قم بتسجيل الرمز المرئي

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتيجة

على ان يصبح بامكانكم ايضاً التوجه الى المدرية والتعليم التابعة لك وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى حال ظهورها الرسمي في ظل تأكيدات التربية والتعليم العراقية على ان النتائج سيتم العمل على إعلانها اون لاين خلال الأسبوع الجاري قبل البدء فى إتمام عقد اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني

على العلم على ان الوزارة تعمل على راس الساعة على اعلان ظهور نتائج اعتراضات على موقع الوزارة الرسمي بجانب عرضها داخل المدارس العراقية، على ان نوافيكم على غرار هذا الامر كل التفاصيل المتعلقة حول تلك النتائج التي يتم حالياً العمل على اعلانها بابسط الطرق الممكنة بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب على طلبات الاعتراضات على نتائج الدور الاول الخاصة بالصف السادس الاعدادي