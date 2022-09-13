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عمر شويل - جدة تسجيل الطالب الجامعي، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم البرنامج باستقبال طلبات المواطنين عبر بوابته الإلكترونية الخاصة بالحصول علي الدعم النقدي الذي يتم صرفه لعدد من الأفراد والأسر داخل المملكة، علي أن يكون المستفيدين من ضمن الفئة المستحقة للصرف وفق شروط التسجيل الذي يحددها البرنامج علي جميع المتقدمين، وقد سأل أحد المستفيدين عبر صفحة خدمة المستفيدين الخاصة بحساب المواطن في منصة تويتر، حول استطاعة الطالب الجامعي بأن يقوم بالتسجيل في حساب المواطن إذا كان في سكن مستقل؟ وقد قام البرنامج بالرد عليه وتوضيحه موقف تسجيل الطالب الجامعي.

تسجيل الطالب الجامعي في برنامج حساب المواطن

بعد توجيه سؤال من أحد المواطنين في صفحة برنامج حساب المواطن، حول إمكانية أن يقوم الطالب الجامعي المستقل في سكن بالتسجيل في البرنامج، وقد جاء رد البرنامج عليه (في حالة إذا كان المستفيد فرداً مستقلاً فيجب إليه أن يقوم بإرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية باسم صاحب الطلب، التي تشمل صك الملكية الخاص بالسكن أو تقديم خطاب تعريفي يفيد بسكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تقديم خطاب تعريفي يفيد بسكن من جانب قطاع عسكري أو حكومي أو خاص).

وقد أوضح البرنامج بأنه “في حالة وجود عقد إيجار موحد فسوف يقوم البرنامج بالتحقق عن طريق منصة إيجار الإلكترونية دون شرط الحاجة إلى إرفاق المستند من جانب المتقدم للتسجيل في البرنامج”.

تسجيل المستفيدين في حساب المواطن

يستطيع جميع الأفراد المستفيدين الجدد التسجيل في دعم حساب المواطن، بعد إعلان البرنامج إتاحة تقديم الدعم الإضافي لجميع المستفيدين حتى نهاية العام المالي الحالي، ويتم التسجيل بهذه الخطوات: