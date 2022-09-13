متابعه مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022 Barcelona VS Bayern Munich والقنوات الناقلة 

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عمر شويل - جدة موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ حيث يترقب كافة عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم المباراة القوية المرتقبة التي تجمع بين نادي برشلونة الإسباني، ونظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذه النسخة 2022/2203، حيث يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلا على فريق بايرن ميونيخ الألماني، حيث يسعى الفريقين إلى اقتناص الفوز والحصول على قدام نقاط هامة في هذه المباراة والحصول على القمة في المجموعة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022

يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره فريق برشلونة الإسباني، في مباراة قوية من العيار الثقيل في منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو الظهور الأول للبولندي روبرت ليفاندوفسكي على ملعب أليانز أرينا، ولكن هذه المرة ليس بقميص بايرن ميونيخ كما هو معتاد، ولكن بقميص الفريق الكتالوني، وذلك بعدما انتقل اللاعب إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع بداية الموسم الجاري، ومن المقرر أن تكون المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2022

وقد كانت الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، قد شهدت رسميا نجاح فريق برشلونة بالفوز في المباراة الأولى على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي، والتي أقيمت على أرض الكتالوني، وقد نجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وعلى الجانب الآخر فقد حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا خارج الديار على حساب إنتر ميلان الإيطالي، حيث يدخل فريق برشلونة هذه المباراة في صدارة المجموعة الثالثة وذلك برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، والذي يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

بطاقة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

برشلونة × بايرن ميونيخ المباراة دوري أبطال أوروبا البطولة 13 سبتمبر 2022 تمام الساعة 20:00 مصر

الساعة 21:00 السعودية الموعد والتوقيت أليانز أرينا الملعب قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium القناة الناقلة

القنوات الناقلة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

تنقل المباراة مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium من خلال التردد التالي: