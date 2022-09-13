نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مدة صلاحية الرخصة الدولية للقيادة داخل السعودية؟ هيئة المرور تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية مُتمثلة في وزاراتها المختلفة الى خدمة جميع من يقطن أراضيها سواء من المقيمين أو الوافدين عن طريق تسهيل الخدمات المختلفة وعدم تعرضهم لأي اذى، وتعد السعودية من أكثر الدول جذباً للجانب على أراضيها، سواء للعمل أو السياحة، ومن هنا يكثر التساؤل وخاصة من قبل الوافدين عن صلاحية الرخصه الدولية للقيادة في المللكة، وجاء الرد من إدارة هيئة المرور السعودي على التساؤل عن مدة صلاحية الرخصة الدولية للقيادة داخل المملكة، فتابعونا لمعرفة تفاصيل الرد.

مدة صلاحية الرخصة الدولية للقيادة داخل المملكة

حرصت هيئة المرور السعودي على توضيح كافة الأمور المتعلقة بقيادة المركبات داخل إماراتها المتعددة وذلك حرصاً منها على سلامة المواطنين كافة سواء قائد السيارة أو السائر على أقدامه، وحتى لا يتعرض صاحب المركبة الى العقوبات التي قد تصل الى سحب السيارة، وحددت الهيئة الشروط التالية:

يسمح للأجانب المقيمين أو القادمين للسياحة داخل المملكة القيادة بالرخصة الدولية.

لابد أن تكون الرخصة سارية، وإلا توقف المركبة .

كما حددت هيئة المرور مدة عمل الرخصة الدولية بها لتكون سنة واحدة أو لحين إنتهاء الرخصة أيهما أقرب.

ثم يلزم على صاحب الرخصة تجديدها قبل الموعد المحدد .

كما يُعامل سائق المركبة من الوافدين بقوانين المرور السعودي مثل المقيمين متساوين في الحقوق والواجبات.

تجديد الرخصه للأجانب داخل المملكة

يسمح للأجنبي المقيم داخل المملكة بتجديد رخصته من المرور السعودي في هذه الحالات:

إذا كان المقيم يحمل رخصة دولية ليس عليها مخالفات من الجهة الصادرة منها.

إذا كان المقيم قد غادر المملكة نهائياً ثم عاد من جديد أن يجدد الرخصة السابق له العمل بها داخل المملكة بشرط ألا يكون عليه أي مخالفات.

كما بينت الهيئة أنه في حال ثبوت وجود مخالفات سابقة على السائق فلن يحصل على الرخصة الجديدة لحين سداد مخالفاته السابقة.

خطوات تجديد الرخصه إلكترونياً