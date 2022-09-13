عاجل.. الكرملين: بوتين ونظيره الصينى سيبحثان ملفى أوكرانيا وتايوان الخميس

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى بوتين ونظيره الصينى سيبحثان ملفى أوكرانيا وتايوان، وذلك فى جلسة مباحثات ثنائية الخميس المقبل فى أوزبكستان.





وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس شى جين بينج سيحضر الاجتماع الـ(22) لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاى للتعاون فى مدينة سمرقند بأوزبكستان يومى الخميس والجمعة المقبلين.

ونقلت صحيفة (بيبول دايلى أولاين) الصينية عن الوزارة القول "إن الرئيس بينج سيقوم أيضا بزيارة دولة إلى كازاخستان بعد غد الأربعاء، لبحث العديد من القضايا المهمة وسبل تعزيز العلاقات".

وكانت تقارير إعلامية قد وردت تفيد بأن زيارة بينج لكازاخستان، ستمثل أول رحلة له إلى الخارج منذ أكثر من عامين ونصف، حيث أن تشى الذى أجرى زيارة محدودة إلى هونج كونج فى يوليو الماضى، لم تطأ قدمه خارج الأراضى الصينية منذ يناير 2020، كما ذكرت "بلومبرج".

وكان متحدث باسم الخارجية الكازاخستانية قد أعلن منذ أيام أن الرئيس تشى وافق على دعوة وجهها إليه الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، لزيارة بلاده الواقعة فى آسيا الوسطى فى 14 سبتمبر الجارى.

وأفادت تقارير بأن الزعيمين سيوقعان اتفاقات خلال الزيارة التى ستشكل عودة تشى جين بينج إلى المسرح العالمى، إذ أنه الزعيم الوحيد فى دول مجموعة العشرين الذى لم يسافر إلى الخارج حتى الآن خلال أزمة كورونا.