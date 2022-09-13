الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا يناقشان التطورات العسكرية والسياسية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لدائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى أن الممثل السامى أشاد بشجاعة القوات المسلحة الأوكرانية، ورحب بالتقارير المشجعة التى تفيد بأن أوكرانيا تستعيد السيطرة على أجزاء أكثر من أراضيها.

وأكد بوريل أن الاستراتيجية الشاملة والخيارات المحددة، التى تم الاتفاق عليها بشكل جماعى منذ 24 فبراير من قبل بروكسل للرد على روسيا، تؤتى ثمارها، متعهدا بمواصلة دعم كييف حتى تتمكن من كامل أراضيها التى سيطرت عليها القوات الروسية.

وأضاف أن الجانبين بحثا بشكل خاص الدعم العسكرى المستمر بقيمة 2.6 مليار يورو، الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى من خلال مرفق السلام الأوروبى لكييف، وناقشا العمل على إمكانية توجيه مساعدة عسكرية أوروبية لأوكرانيا.

وفى هذا الصدد، استعرض الممثل السامى بوريل الجهود المكثفة الجارية حاليا لتحديد المعايير الفنية لهذه المهمة، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأوكرانية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والشركاء.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى استمرار دعم حكومته للسلطات الأوكرانية على الأصعدة كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين رئيس الوزراء الإيطالى دراجى، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حيث بحثا آخر التطورات الإيجابية للهجوم الأوكرانى المضاد والوضع على الساحة، وكذلك فيما يتعلق بأمن محطة زابوريزجيا للطاقة النووية.

وفى المقابل، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال جلسة لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية، أن سياسة الغرب أفرزت آليات جديدة للتعاون الاقتصادى فى العالم، قائلا "إن أولوية جدول الأعمال الدولى تتضمن تشكيل آليات جديدة للتعاون تحل محل الأدوات التى استخدمها الغرب تقليديا لدعم وتعزيز همينته على حساب الدول الأخرى".

وأضاف أن هناك حديثا عن توسيع استخدام العملات الرقمية وأنظمة السداد السيادية وتقليص دور الدولار واليورو فى التجارة الدولية وإقامة بنى تحتية خارجة عن سيطرة الغرب، مؤكدا أن معظم دول العالم تسعى لضمان ظروف مستقرة لتنفيذ أنشطتها الاقتصادية الخارجية على أساس مصالحها الخاصة، وليست الآليات المفروضة من الخارج.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخسائر فى صفوف الجنود الأوكرانيين والمسلحين الأجانب تجاوزت 800 فرد بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف "إن الخسائر جاءت جراء ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية استهدفت مواقع عدد من الألوية الأوكرانية فى مناطق دونستيك ونيكولايف وزابوروجيه وخاركوف"، موضحا أنه تم تدمير 12 مركز قيادة و47 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية فى 152 منطقة، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة فى زاباروجيا ودونستيك ونيكولايف.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 فى منطقة نيكولايف، كما أسقطت ست طائرات بدون طيار فى مناطق متفرقة، وسبع قذائف صاروخية فى خيرسون.

ومن جهته، ذكر الجيش الأوكرانى أنه "أسقط طائرة مسيرة استخدمتها روسيا فى ساحة المعركة".. فيما نشر مسئول عسكرى أوكرانى صورا لحطام الطائرة.