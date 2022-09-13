روسيا: وجود عالم أحادى القطب أصبح أمرا مستحيلا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء - "نحن نتفق ونتناغم مع الرفاق الصينيين من حيث استحالة استمرار وجود العالم أحادى القطب واستحالة وضع يُشرع فيه (المليار الذهبى) القواعد فى الاقتصاد والسياسة"، مشددا على أن مثل هذا الوضع لم يعد ممكنا.

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تشان شو، قد أعلن أثناء زيارته لموسكو مؤخرا أن المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة والمضايقة والقوة، هى من المجالات المهمة فى التعاون الاستراتيجى بين روسيا وبلاده.

وبشأن ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بشأن شبكة الأمان المالى وسط محاولات إنهاء "الدولرة"، قال بيسكوف "إن القرار بشأن شبكة الأمان المالى وسط إنهاء الدولرة سيتم الانتهاء منه كجزء من عملية الميزانية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد صرح أمس، بأن عملية إلغاء دولرة الاقتصاد العالمى باتت أمرا حتميا، مطالبا، خلال اجتماع فى موسكو مع الحكومة، مناقشة ميزانية روسيا للسنوات الثلاثة المقبلة بالتركيز على التنمية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن بلاده تتعامل بكل ثقة مع الضغوط الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير وقائية فعالة وإطلاق آليات لدعم الصناعات الرئيسية.