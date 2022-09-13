بلينكن: من الصعب التكهن بنتائج هجوم القوات الأوكرانية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى كلمة خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة المكسيكية، الثلاثاء إن العمليات التى يقوم بها الجيش الأوكرانى تم التخطيط لها، وهى ممنهجة للغاية، لافتا إلى أن الأوكرانيين استفادوا من الدعم الذى قدمته لهم الولايات المتحدة ودول أخرى والمتمثل فى المعدات اللازمة للقيام بهذا الهجوم.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد كييف بالسلاح والذخيرة وبكل ما هو ضرورى.

وشدد بلينكن على أن الأوكرانيين هم من يقاتلون من أجل وطنهم ومن أجل مستقبلهم"، مضيفا "سنواصل القيام بما هو ضرورى لدعم كييف".