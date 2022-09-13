العالم اليوم - النفط يهبط بعد ارتفاع التضخم الأميركي فوق التوقعات

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط بعد ارتفاع التضخم الأميركي فوق التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:18 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها في وقت سابق، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأميريكي بشكل غير متوقع في أغسطس، مما أعطى مبررا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإقرار زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفض خام برنت 62 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 93.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1407 بتوقيت غرينتش، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.48 دولار.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يوليو. وعلى أساس سنوي تباطأ معدل التضخم إلى 8.3 بالمئة في أغسطس، مقابل 8.5 بالمئة في يوليو.

وكانت توقعات الخبراء تشير إلى انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1 بالمئة، وارتفاع التضخم السنوي بنسبة 8.1 بالمئة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المركزي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع تجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2 بالمئة.