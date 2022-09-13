العالم اليوم - انهيار بناية في الأردن وعمليات الإنقاذ جارية

انتم الان تتابعون خبر انهيار بناية في الأردن وعمليات الإنقاذ جارية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:18 مساءً - تتعامل كوادر مديرية الأمن العام الأردني، في هذه الأثناء مع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان، وفق الناطق باسم الأمن العام الأردني.

وقال وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، فيصل شبول، لموقع "دوت الخليج"، إن جميع الجهات المختصة متواجدة في المكان وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية والصحة وأمين عمان.

وأفاد بأن رئيس الوزراء وجه للتحقيق في أسباب انهيار العمارة وتحديد الجهات المسؤولة وأن العمل ما زال جارياً ولم تسجل أي وفيات.

وقال مصدر مطلع على الحادث إن هناك عدد من المحاصرين بانهيار العمارة، وتقوم الكوادر في الموقع بإجراء اللازم.

ولفت إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي في موقع العمارة باللويبدة، منوها إلى أن العمارة التي انهارت مكونة من 4 طوابق ومأهولة بالسكان.

وأضاف: فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع الحادثة، إذ تم إخلاء خمس إصابات لغاية الآن وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.